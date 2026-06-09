Buscan a otra adolescente en Córdoba que salió del colegio y no volvió a su casa

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La policía cordobesa busca intensamente a Luciana Aylén Barrios Alarcón, de 15 años, desaparecida desde el lunes pasado tras salir del centro educativo donde concurre en la ciudad de Colonia Caroya.

Fuentes investigativas informaron que la adolescente fue vista por última vez a las 12, a la salida del Colegio Presbítero José Bonoris, y su mamá fue quien denunció la desaparición.

Tras la denuncia por averiguación de paradero, la fiscalía puso en marcha las actuaciones correspondientes. Según la información oficial difundida por los investigadores para facilitar su localización, la joven presenta las siguientes características:

• Contextura: es delgada y mide aproximadamente 1,60 metro de estatura.

• Rasgos físicos: tiene tez trigueña y cabello negro.

• Vestimenta: al momento de ausentarse de su domicilio llevaba puesto un jean azul, un buzo azul marino y zapatillas de colores blanco y verde.

Datos sobre el paradero

Las autoridades indicaron que cualquier dato aportado por la comunidad podría resultar clave para reconstruir los movimientos de la adolescente.

Quienes cuenten con información sobre su paradero pueden comunicarse directamente a la Fiscalía de Instrucción de Jesús María a los teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339. También se reciben llamados a través de la línea de emergencias 911, en dependencias policiales de la ciudad o en cualquier sede judicial de la provincia.

Toda información puede resultar de vital importancia para la localización de la menor.

Intervención judicial

Interviene el fiscal de Instrucción de Jesús María, Guillermo Marcelo Monti, mientras que la Provincia desplegó un fuerte operativo de búsqueda que involucra a 200 efectivos de distintas divisiones.

El procedimiento está siendo coordinado en el lugar por el propio ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, quien se trasladó el lunes hasta esa localidad, se entrevistó con el papá y una de las hermanas mayores de la joven en la puerta de la escuela, y este martes brindó una conferencia de prensa desde la comisaría local.

"Desde las 15:15 que se hizo la denuncia estamos trabajando, no nos hemos movido de aquí", aseguró el funcionario, remarcando que se están utilizando todos los recursos disponibles de la provincia, incluyendo el análisis exhaustivo de cámaras de seguridad.

El funcionario detalló que en el lugar trabaja un equipo multidisciplinario compuesto por bomberos, el Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), canes especializados, drones y Gendarmería Nacional.

Además, precisó el estado de los rastreos y la situación tecnológica del caso: "Hicimos búsqueda en zona urbana y zona rural con helicóptero. Usaremos helicópteros y drones también cuando el clima lo permita" e indicó que última señal del teléfono de la adolescente fue ayer a la tarde, "no puedo dar más detalles", explicó Quinteros.

Hipótesis que se manejan

Respecto a las líneas de investigación, el titular de la cartera de Seguridad se mostró cauto: "Hay muchas hipótesis pero ninguna que se pueda declarar porque podría afectar la investigación. Luciana estaba en la escuela, el último lugar donde se la vio fue en la escuela".

A nivel institucional, el caso ya trascendió las fronteras de Córdoba. "Se activaron las alertas de paradero en el SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas) y se lo comuniqué a los ministros de seguridad de todo el país", reveló. Al ser consultado sobre la posibilidad de lanzar el Alerta Sofía, aclaró que para ello "deben darse algunas condiciones y lo debe determinar la autoridad judicial nacional".



