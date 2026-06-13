Brasil vs Marruecos, por el Mundial 2026: resultado, goles y cómo quedó el Grupo C

Brasil empató con Marruecos 1-1 en Nueva Jersey , en el primer gran duelo del Mundial 2026 . Los goles fueron marcados por Ismael Saibari para los marrroquíes, en el minuto 21; y luego fue Vinícius Jr. quien igualó el encuentro a los 32, siempre en el primer tiempo. Las dos principales candidatas del Grupo C , que completan Escocia y Haití , se enfrentaron con el primer puesto como objetivo.

Que Brasil haya terminado con un mejor sabor de boca que Marruecos en el empate 1-1 del debut en Nueva Jersey se entiende desde la templanza. Los comandados por Carlo Ancelotti comenzaron el duelo jugando muy mal y perdiendo 1-0 por un golazo de Saibari. El escenario de caos no era una rareza porque la sensación era que los africanos dañaban cada vez que querían. Pero el scratch se mantuvo en juego y no se fue de eje; no se desesperó por estar haciendo mal las cosas. LEER MÁS .

Un primer tiempo muy entretenido y un complemento con más dudas que certezas culminaron con igualdad.

Cuando el partido se terminaba El Aynaoui disparó de afuera e hizo lucir a Alisson

El árbitro Slavko Vincic decidió que se juegue hasta los 55.

Danilo ingresó en lugar de Bruno Guimarães

En el combinado marroquí ingresaron Amaimouni-Echghouyab y Salah-Eddine en lugar de El Khanouss y Mazraoui

Vinicius volvió a ganar por izquierda, tiró el centro atrás y Raphinha no pudo vencer al arquero africano.

Ingresaron Talbi y El Mourabet en lugar de Brahim Diaz y Ounahi

Ingresaron Matheus Cunha y Luiz Henrique en lugar de Igor Thiago y Lucas Paquetá.

Brasil depende de las individualidades de Vinicios y Marruecos parece inofensivo cada vez que merodea el área.

Ya se juega el complemento en Nueva Jersey. Brasil y Marruecos empatan 1-1.

Brasil sale con dos cambios al segundo tiempo. Se retiraron los amonestados Ibañez y Casemiro, ingresaron Danilo y Fabinho.

En lo que hasta ahora es uno de los mejores partidos de la Copa del Mundo, Brasil y Marruecos empatan 1-1 en un encuentro muy entretenido.

Lucas Paquetá estuvo a punto de poner en ventaja al equipo de Ancelotti, pero el arquero Bono se estiró y la sacó al córner.

Cuando se venía el contrataque marroquí el lateral impuso presencia y ahora estará en la cuerda floja.

Se escapaba El Aynaoui en tres cuartos de cancha y el brasileño no dudó en cortarlo.

Vinicius se puso el equipo al hombro, entró al área por el sector izquierdo y definió con maestría para igualar el encuentro.

¡BRASIL SE DESPERTÓ Y EMPATÓ EL PARTIDO CON UN GOLAZO! Vinicius aprovechó el único espacio que le dejó Marruecos en el área grande y sacó un potente derechazo al ángulo para el 1-1. pic.twitter.com/CSKx7Ve5sI

Ismael Saibari corrió, le ganó en la carrera a Gabriel Magalhaes y definió con jerarquía.

¡¡GOLAZO DE MARRUECOS CONTRA BRASIL!! ¡¡ASISTENCIA DE BRAHIM Y SAIBARI LA PICÓ PARA EL 1-0!! ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/00537tMnhs

Vinicius Jr agarró la pelota, desbordó y no llegó Igor Thiago para rematar.

Brasil no agarra la pelota y es dominado por un seleccionado africano que ya tuvo dos situaciones claras.

¡Pitazo inicial del árbitro y la pelota ya rueda en Nueva Jersey! Movieron los africanos y se puso en marcha un choque electrizante por el Grupo C de la Copa del Mundo.

Momento de máxima vibración en el estadio. Primero sonó el canto patrio brasileño y luego el del país africano. Máximo respeto y emoción.

Brasil y Marruecos están entrando a la cancha.

Igor Thiago será titular en el debut de Brasil y suma un capítulo más a una historia de superación poco común en el Mundial. De origen humilde, atravesó momentos duros fuera de la cancha antes de consolidarse como profesional. Hoy tendrá su oportunidad desde el arranque y en Clarín te contamos en detalle su recorrido: de albañil a protagonista en la Copa del Mundo. LEER MÁS .

Carlo Ancelotti volvió a mostrarse reflexivo en la previa del debut de Brasil y habló del estado emocional del equipo. “Estoy bien, confiado. Es algo especial empezar esta Copa con Brasil, pero todos los partidos son iguales: hay preocupación antes y después”, explicó. Y dejó una idea que resume su mirada: será una “lucha entre preocupación y confianza”, aunque destacó que tiene un plantel fuerte y preparado para jugar bien.

Marruecos también tiene todo listo para el debut y ya definió su formación. Saldrá con Bono en el arco; Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Azzedine Ounahi y Abdessamad Ezzalzouli (Bouaddi) en defensa; en el medio estarán Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss y Brahim Díaz; mientras que en ataque aparecen Ismael Saibari, Issa Diop y Neil El Aynaoui. Un equipo con nombres fuertes que buscará dar el golpe ante Brasil en el arranque del grupo.

Carlo Ancelotti dejó una reflexión en la previa del debut de Brasil que va más allá de los nombres. “Tiene que haber un equilibrio justo entre miedo y coraje”, explicó el entrenador, al referirse a lo que exige un Mundial. Además, remarcó que no alcanza solo con la calidad: también pesan la experiencia, la lectura del juego y otros factores que terminan marcando la diferencia en un torneo corto y decisivo.

Carlo Ancelotti dio pistas sobre sus decisiones para el debut y puso el foco en los detalles. “Son pequeños detalles los que determinan elegir a un jugador u otro. Después del entrenamiento, creo que Douglas Santos e Ibañez son buenos para este partido”, explicó el DT. Así, el italiano dejó en claro que ajustó nombres puntuales pensando en las necesidades específicas del cruce ante Marruecos.

Brasil definió su formación para el estreno ante Marruecos y llega con algunas variantes. El equipo tendrá a Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Guilherme Arana; Bruno Guimarães, João Gomes y Lucas Paquetá; Vinicius Jr., Rodrygo y Richarlison. Con una base fuerte pero ajustes en el mediocampo, la selección brasileña busca empezar el Mundial marcando territorio en el grupo.

El imponente estadio de Nueva Jersey vuelve a tomar protagonismo en el Mundial 2026: allí se juega el partido entre Brasil y Marruecos por la fase de grupos. Inaugurado en 2010 y con capacidad para más de 80 mil espectadores, es uno de los escenarios más importantes del torneo. Además, no será un partido más: ese mismo estadio fue elegido como sede de la gran final, el punto de llegada para todos los que sueñan con levantar la Copa.

El crack del Santos no jugará ante Marruecos pero forma parte de la delegación que viaja hacia el estadio de Nueva Jersey donde se juega el partido.

O vestiário da maior Seleção do mundo! 🇧🇷💛 #batenopeito 📸 Rafael Ribeiro/CBF pic.twitter.com/2vmYNSkzjW

La selección brasileña debutará en el Mundial con un detalle especial en su camiseta: un parche dorado con el logo de la Copa del Mundo en una de las mangas. Se trata de una distinción exclusiva para los países que ya fueron campeones del mundo y busca representar tanto los títulos obtenidos como el color del trofeo. La FIFA implementó diferentes diseños para esta edición y Brasil será uno de los seleccionados que lucirá esa identificación especial.

Neymar no estará en el debut de Brasil: el máximo goleador histórico del Scratch sigue recuperándose de una lesión en la pantorrilla y no se entrenó a la par del grupo. Aun así, dejó un mensaje en redes: “Gracias Dios… gracias por hacerme vivir esto otra vez”. Sin su 10, la Canarinha arranca el Mundial con un desafío extra.

"Estamos aquí para cambiar la historia", aseguró Vinícius Jr. en la previa del debut brasileño. El delantero será la principal referencia ofensiva ante la ausencia de Neymar.

Marruecos quiere seguir haciendo historia. Semifinalista en Catar 2022, la selección africana apuesta por una nueva sorpresa de la mano de Achraf Hakimi y una generación que ya dejó huella.

FALTA POUCO!!! 🇧🇷🇧🇷 A #Amarelinha já está pronta para estrear! E, nos patches, também carregamos história. O patch dourado é exclusivo para seleções que já foram campeãs do mundo. 🌟🌟🌟🌟🌟 pic.twitter.com/zMrrKVseYL

É uma responsabilidade e uma honra estrear em uma Copa do Mundo comandando o Brasil. Vamos viver esse momento com alegria e entusiasmo, porque é um capítulo muito especial da minha história. Vamos, Brasil! #BateNoPeito pic.twitter.com/qKnFUZlANG

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Alisson Becker; Danilo Luiz da Silva, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá; Vinícius Júnior, Raphinha y Matheus Cunha.

Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad y Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui y Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Ismael Saibari y Soufiane Rahimi.

Marruecos, semifinalista del último Mundial, quiere ratificar que su crecimiento no fue casualidad. El seleccionado dirigido por Mohamed Ouahbi llega invicto desde su asunción, aunque sufrió las bajas de Ez Abde y Nayef Aguerd, ambos descartados por lesión. Pese a ello, los Leones del Atlas mantienen una estructura sólida liderada por Achraf Hakimi y Brahim Díaz.

La Canarinha busca cortar una sequía de más de dos décadas y conquistar el hexacampeonato. Desde la llegada de Carlo Ancelotti en 2025, el equipo inició una renovación tras unas eliminatorias sudamericanas irregulares y las eliminaciones en cuartos de final de Rusia 2018 y Qatar 2022. Sin embargo, persisten dudas defensivas y Neymar, lesionado en el gemelo derecho, está prácticamente descartado para el debut. El técnico italiano apostaría por un tridente ofensivo integrado por Vinícius Júnior, Raphinha y Matheus Cunha.

Redactor de la sección Deportes

Fuente: Clarín