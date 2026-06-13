Bélgica vs. Egipto, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Bélgica y Egipto se enfrentan este lunes en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo G del Mundial 2026. Ambos equipos le subirán el telón a la jornada inicial de una zona en la que también están Irán y Nueva Zelanda, que se enfrentan el mismo día a la noche. El encuentro está programado para las 16 (horario argentino) en el estadio Lumen Field de Seattle, Estados Unidos, con arbitraje del brasileño Ramon Abatti, televisación de TyC Sports, DSports 2 y el canal 110 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

Los Diablos Rojos fueron grandes protagonistas de las últimas Copas del Mundo. El tercer puesto en Rusia 2018 fue su mejor participación hasta el momento, superando el cuarto lugar en México 1986. De aquella camada permanecen en el plantel Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thibaut Courtois, Thomas Meunier y Romelu Lukaku, entre otros. Los Faraones, por su parte, se quedaron afuera en la etapa de grupos en sus únicas dos participaciones mundialistas, en Italia 1990 y Rusia 2018.

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 18 de noviembre de 2022, en la previa del Mundial de Qatar. En aquella oportunidad, Egipto se quedó con la victoria por 2 a 1 con goles de Mostafa Mohamed y Trézéguet (Loïs Openda descontó para Bélgica). El historial entre ambos tiene apenas cuatro antecedentes, todos en amistosos, y los africanos tienen ventaja en el historial con tres victorias contra una de los europeos.

El partido está programado para este lunes a las 16 (horario argentino) en Seattle, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, DSports 2 y el canal 110 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Bélgica corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.66 contra los 5.80 que se repagan por un hipotético triunfo de Egipto. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.01.

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Fuente: La Nación