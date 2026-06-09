ATE denunció al Gobierno ante la OIT por la reforma laboral: “Fue en contra de los trabajadores”

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar , se sumó este martes a la postura crítica de las centrales sindicales y denunció al gobierno de Javier Milei ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde afirmó que “todo el planeta ya conoce el estrepitoso fracaso” de la administración libertaria .

“Milei quedó escrachado ante el mundo. Está siendo vapuleado en la OIT. Ahora en todo el planeta ya conocen el estrepitoso fracaso de su gobierno. Pasó de fenómeno barrial a vergüenza mundial” , dijo Aguiar en Ginebra, Suiza, donde participó de la 114° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT.

Ante representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 países, el referente sindical denunció al Estado argentino por la “continuidad de su política de vulneración de los derechos consagrados en numerosos convenios de la OIT que fueron ratificados por el país” .

“El Gobierno no cumple con su obligación de consultar a todos los actores sociales y pretende imponer una reforma laboral absolutamente regresiva en contra de la expresa voluntad de los trabajadores”, apuntó Aguiar.

Además de las numerosas protestas en organismos, ministerios y todas las provincias del país, ATE mantiene una dura batalla legal contra el Gobierno en organismos como el INTA e INTI, donde logró frenar el “intento de desmantelamiento de los organismos de tecnología agropecuaria e industrial”.

“El mundo entero tiene que saber que en la Argentina aquellos que endiosan la libertad son los mismos que reprimen y criminalizan las protestas sociales y sindicales, y que además procesan y encarcelan a dirigentes gremiales”, afirmó Aguiar.

La semana pasada, la CGT y las dos CTA se habían unido para denunciar al Gobierno en OIT , el organismo especializado de las Naciones Unidas al que, por primera vez en 25 años, el Estado argentino no envió representantes de rango desde Buenos Aires.

Jorge Sola , integrante del triunvirato de mando de la CGT, expuso en representación de las tres centrales obreras y denunció “graves incumplimientos a las normas internacionales del trabajo” por parte de la gestión de Milei.

“Lo que hoy traemos a examen no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios; es la denuncia formal del desmantelamiento sistemático de un modelo democrático de gobernanza del trabajo que nos tomó décadas construir y que el actual Gobierno Nacional está demoliendo desde diciembre de 2023″, planteó Sola en aquella oportunidad.

Fuente: La Nación