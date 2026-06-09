“Alto escabeche, compa”: mataron a golpes a un coipo, lo grabaron y ahora enfrentan una denuncia

Dos jóvenes mataron a golpes a un coipo en Bahía Blanca y registraron la secuencia en un video que se viralizó en redes sociales . Las imágenes generaron una fuerte reacción pública y derivaron en una denuncia penal con intervención del municipio y organizaciones proteccionistas de animales.

El hecho ocurrió durante la noche del viernes, cuando el animal, un roedor semiacuático similar a la nutria, fue acorralado y atacado mientras los agresores se filmaban y realizaban comentarios sobre lo sucedido.

“ Alta comida son. Alta nutria, compa. Vamos a matarla que la hacemos escabeche ”, se escucha en la grabación. La secuencia muestra cómo el coipo recibe repetidos golpes y no logra escapar, mientras en el lugar también se escucha la voz de una mujer que les pide que se detengan, sin conseguir frenar la agresión.

Tras la difusión del caso, la organización Alianza Animal confirmó que la Justicia ya comenzó a actuar . Según indicaron, la causa avanzó con la identificación de los responsables gracias a los registros fílmicos y los testimonios recolectados.

Desde la entidad destacaron que el expediente quedó en manos del Ministerio Público Fiscal y señalaron que los hechos podrían encuadrarse en las leyes nacionales de protección animal y conservación de la fauna silvestre.

En paralelo, el Municipio de Bahía Blanca decidió presentarse como particular damnificado en la causa para impulsar la investigación.

Mariana Sierra, directora de Salud Animal y Zoonosis, explicó que tomaron conocimiento del caso tras la viralización y que se pusieron a disposición para colaborar con la denuncia.

"Nos pusimos a disposición y tratamos de colaborar en la búsqueda del cuerpo del coipo para una eventual necropsia , algo que no fue posible. Al mismo tiempo, nos presentamos como particular damnificado en la causa porque queremos formar parte activa de este caso”, sostuvo.

Desde el municipio también expresaron su postura a través de un comunicado: “La violencia hacia los animales nos interpela como sociedad y exige una respuesta firme por parte del Estado”.

La investigación quedó a cargo del fiscal Santiago Garrido, quien integra el equipo especializado en casos de maltrato y crueldad animal en el Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Por su parte, Alianza Animal advirtió que el caso no quedará solo en la denuncia inicial y que continuarán impulsando acciones para que se determinen responsabilidades.

También recordaron que el coipo es una especie silvestre autóctona que no representa peligro para las personas y cumple un rol importante dentro del ecosistema.

Fuente: Clarín