Abuelos de Agostina Vega revelan que otro testimonio de una joven complica a Barrelier: le había ofrecido hacer fotos

Los abuelos de Agostina Vega, la adolescente secuestrada y asesinada en Córdoba, revelaron este sábado que el principal acusado del crimen, Claudio Barrelier, ya había intentado captar a una joven con anterioridad cuando le ofreció a una vecina del barrio participar de una sesión de fotos que inmediatamente dio de baja cuando la chica le dijo que iba a ir acompañada de su madre.

Isabel y Miguel Heredia, los abuelos maternos de la víctima, enfatizaron esta noche que habían recibido "el testimonio de una chica que ahora tiene 19 años" y de su madre que contaron el extraño episodio que vivieron con Barrelier, hasta hace poco empleado municipal y activo integrante de una barra del club Instituto.

El abuelo precisó que la joven, que aportó su testimonio "en un escrito policial que está a disposición de la justicia" , es conocida del barrio porque todas las familias van al mismo complejo donde hay una cancha de fútbol amateur.

Según los Heredia, la joven y su madre se les acercaron tras el crimen de Agostina para contarles que Barrelier "le propuso a la chica hacer unas fotos para ser la cara de un gimnasio" local.

La testigo aseguró que Barrelier le dijo que iba a llevarla "a sacarse las fotos y la traía de regreso a su casa”. En la época en que se produjo ese aparente ofrecimiento, el ahora acusado se desempeñaba como iluminador en videos de una hija de un concejal que tuvo que dejar el cargo tras el escándalo.

“En ese momento, la joven le dijo que solo iba a ir con él si la acompañaba su madre" , relató el abuelo y aseguró que ante esa condición, Barrelier le habría dicho "¿Para qué la vas a molestar a tu mamá, si yo te llevo y te traigo?”.

Ante esa situación, la joven desistió de la oferta y Barrelier dejó de comunicarse con ella.

Tras el crimen de Agostina, la joven denunciante se acercó a los Heredia con preocupación, creyendo que su experiencia podría ayudar a la investigación ante la posibilidad de que "haya más chicas víctimas de este tipo", añadió Heredia.

Y, acongojado, relató que la joven le dijo: "viendo lo que pasó yo podría haber sido Agostina" .

Heredia reclamó a la justicia que siga con el foco en las actividades y vínculos de Barrelier porque, al mencionar la ocasión en que estuvo 25 días preso y tuvo que saldar una fianza para recuperar la libertad, sostuvo que "a este tipo alguien le pago una importante suma de dinero para que saliera de la cárcel". "¿Quien se la pagó?" , inquirió el abuelo.

Por otra parte, los Heredia señalaron que su hija, Melisa, "sigue internada" en un hospital de Córdoba, donde solo sabe "que Agostina murió".

"Pero no conoce más detalles, porque los médicos tienen miedo que le explote la cabeza con tanta información" , dijo Isabel al referirse al secuestro, muerte y descuartizamiento de su hija de 14 años a manos del hombre con el que había tenido una relación de pareja.

Fuente: Clarín