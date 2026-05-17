Volvía de un cumpleaños junto a su novia embarazada, discutió con un hombre y fue asesinado de una puñalada

Nicolás Cifuentes, de 29 años, volvía de un cumpleaños con su pareja, Marilin Dell Oro, en la madrugada del 1° de mayo en Neuquén . Iban a convertirse en padres en dos meses, pero nunca imaginaron que ese día cambiaría sus vidas para siempre. A metros de su casa, una discusión inesperada terminó en un crimen brutal: Cifuentes fue asesinado de una puñalada en el corazón.

Nicolás y Marilin estacionaron el auto y se bajaron para entrar a su casa, en la intersección de Antártida Argentina y Vidal, en el barrio Islas Malvinas. En ese momento, un hombre cruzó la calle y comenzó a insultarlo. La discusión escaló y ambos avanzaron hasta mitad de cuadra, hacia la esquina de Facundo Quiroga, mientras Marilin intentaba calmar la situación y le pedía al desconocido que se fuera.

“ Nosotros no lo conocíamos. Nicolás le pedía que se fuera, que siguiera caminando. Todo el tiempo le decía que lo dejara irse”, relató Marilin en diálogo con TN . La pelea se desató en segundos: hubo empujones y golpes hasta que, en medio del forcejeo, el agresor sacó un cuchillo y apuñaló al hombre en el pecho.

Herido de gravedad, Nicolás alcanzó a volver hacia la puerta de su casa y le mostró la herida a su pareja. “Me dijo que estaba lastimado. Cuando me di vuelta, el agresor estaba atrás mío. Le pedí que se fuera, que yo estaba embarazada” , recordó Marilin.

Un primo de la mujer salió al escuchar los gritos desesperados y también intentó alejar al atacante, que se retiró caminando como si nada hubiera pasado. “Pensábamos que la herida no había sido tan letal como lo fue”, contó.

Mientras tanto, Marilin trató de mantener a su novio despierto y llamó a la Policía y a una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN). “ El corte fue justo al corazón. Cuando llegó la ambulancia, me dijeron que no podían hacer nada”, lamentó.

La investigación, a cargo del fiscal Andrés Azar, no tiene detenidos hasta el momento. El principal sospechoso sigue prófugo y la Policía trabaja para identificarlo a través de cámaras de seguridad de la zona. “ Nos dicen que tengamos paciencia, que hay que esperar. Como fue de madrugada, las cámaras no toman bien las imágenes y cuesta verle la cara”, explicó Marilin.

Según indicaron a TN fuentes de la causa, el agresor actuó solo y todavía no se encontró el arma homicida . La reconstrucción de los hechos muestra que la pelea se habría originado por un motivo que aún no está claro.

“No logro entender por qué pasó todo esto. Llegábamos de festejar un cumpleaños en familia, tranquilos. No estábamos haciendo nada malo ”, agregó.

La muerte de Nicolás generó un fuerte impacto, especialmente en el ambiente del motocross de Neuquén, donde era muy conocido y querido. Según contó Marilin, llevaba una vida tranquila, estaba muy vinculado al deporte y trabajaba como obrero en tareas de pavimentación y asfaltado de calles. “Nos la pasábamos en el club. Estábamos abocados al motocross y a las bicis” , recordó.

La pareja esperaba su primer hijo juntos -Nicolás ya era padre de una nena de 7 años- y proyectaban ese momento con entusiasmo: “Era nuestro primer hijo. Estábamos en un momento bastante bueno” .

“Me vine un tiempo con mi mamá para estar acompañada y transitar estos últimos dos meses que me quedan. Ahora quedé sola ”, completó Marilin.

Fuente: TN