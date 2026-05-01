Violento choque y vuelco en la Autopista 25 de Mayo: detuvieron al conductor tras negarse a hacer el test de alcoholemia

El conductor de una camioneta Partner quedó detenido esta mañana de feriado, por negarse a realizar un control de alcoholemia luego de causar un choque múltiple en la Autopista 25 de Mayo en el que su vehículo quedó volcado, tras impactar a otro coche y a un micro.

El accidente ocurrió cerca de las 6 de la mañana en la Autopista porteña mano el conductor de la camioneta venía a exceso de velocidad y realizando maniobras temerarias para ir esquivando otros coches.

Allí impactó contra un Renault azul, en el que viajaban dos trabajadores que volvían a sus hogares. Luego impactaron contra un micro de larga distancia que se dirigía a la localidad de Uribelarrea con cuatro pasajeros adentro y los dos choferes.

Por la fuerza del choque, el vehículo blanco termino volcando y quedó de costado en la traza de la autopista. En ese momento, del interior del coche salió volando una botella de gaseosa que llamó la atención de los investigadores. Se trataba de una botella verde, de las utilizadas para la gaseosa lima, pero con un contenido marrón, similar al de una gaseosa cola.

Al llegar la policía, el conductor de la camioneta blanca se negó a practicarse un control de alcoholemia. Según establece la ley de tránsito, en esos casos se presume que el resultado sería positivo, por lo cual quedó detenido.

Por el impacto, la autopista debió reducir dos carriles de circulación, lo que causó largas filas durante la mañana. El choque empañó el debut del peaje sin barreras que c omenzó a implementarse desde esta mañana en la autopista porteña.

Fuente: Clarín