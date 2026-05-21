Video: amenazó de muerte a una empleada, robó la recaudación y hasta eligió una campera antes de escapar

Un comercio de La Plata fue víctima de un insólito robo a plena luz del día. Un delincuente entró al local, amenazó a la vendedora y eligió una campera “de las más caras” antes de escapar.

Todo pasó este martes a las 17.40 en Nairb Acalamp , un negocio ubicado en pleno centro de la ciudad , sobre calle 8, entre 49 y 50. El ladrón se hizo pasar por cliente y cuando se quedó solo con la empleada, la atacó.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar . En las imágenes se observa el momento en el que el delincuente se acerca a la joven de 24 años y la amenaza: “Sacá toda la recaudación o te mato” .

De acuerdo con la información publicada por el portal platense 0221 , el hombre iba armado. Primero, la acorraló en el mostrador y le sacó toda la plata que tenía en la caja, luego la obligó a encerrarse en el altillo y continuó revisando cada rincón del local.

Pero lo más insólito ocurrió segundos antes de retirarse del lugar: el ladrón revisó los percheros , como si estuviera en una tarde de compras, hasta que encontró una campera que le gustó . La sacó de la percha y se la llevó.

El comercio compartió los videos en sus redes con la intención de identificar al ladrón. Allí relataron lo que había pasado y aseguraron que hicieron la denuncia correspondiente ante las autoridades.

“Siempre pasan policías caminando, pero justo en ese momento no había nadie” , dijo otra trabajadora del local al citado medio. Según informó, el ladrón se llevó el celular y la cartera de la vendedora, $60.000 en efectivo y una campera “de las más caras”, que cuesta cerca de $90.000 , según corroboró la empleada.

El análisis de las cámaras de seguridad será clave para dar con el responsable del robo que hasta el momento no fue identificado por las autoridades .

Fuente: TN