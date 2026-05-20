Un hombre apuñaló a su hermano en la cara y la cabeza durante una pelea en Santa Fe

Un hombre apuñaló a su hermano en la cara y la cabeza en medio de una pelea. El episodio se registró este miércoles a la mañana en el barrio Coronel Dorrego, en la ciudad de Santa Fe.

Según confirmaron testigos a la Policía, la pelea se desató cerca de Mitre al 7800, en el norte de la ciudad. El llamado a la Central de Emergencias se registró alrededor de la 11:47.

Fuentes policiales informaron a El litoral que el denunciante aseguró ver a los dos hombres darse trompadas y que ambos tenían armas blancas. Por el momento, no se reveló cuál fue el conflicto que desencadenó la violencia.

Mientras los efectivos se dirigían al lugar, fueron alertados sobre un “herido de arma blanca” en el mismo lugar. Cuando llegaron, constataron que uno de los hermanos estaba herido y pidieron inmediatamente una ambulancia.

El hombre fue trasladado al Hospital Iturraspe. Inicialmente, los agentes que lo asistieron aseguraron que el estado de salud de la víctima era delicado, pero más tarde se confirmó que quedó fuera de peligro y está bajo observación.

En el lugar del hecho, trabajó el personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Policía de Acción Táctica.

Fuente: TN