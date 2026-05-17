Un gran incendio arrasó con un histórico hotel de Bariloche frente al lago Nahuel Huapi

Un importante incendio se desató este sábado en un histórico hotel de Bariloche , conocido por estar en los primeros kilómetros de la avenida Bustillo, frente al lago Nahuel Huapi .

Se trata del Hotel Huemul , un establecimiento que tiene más de 70 años y está ubicado en la avenida Ezequiel Bustillo al 1500. Todas las dotaciones de bomberos de la ciudad trabajan en el lugar para combar las llamas.

Las autoridades locales sospechan que se habría originado por una quema de hojas secas que se descontroló, pero todavía continúa en investigación. Una mujer y dos bomberos fueron asistidos por personal médico por inhalación de monóxido de carbono . Los brigadistas fueron trasladados al Hospital de San Carlos de Bariloche y se encuentran estables.

Videos viralizados en redes sociales mostraron la forma impactante en la que el fuego, que empezó cerca de las 15, consumió la estructura del hotel y cómo, de a poco, fragmentos de las ventanas y paredes se fueron destrozando y cayendo hacia el suelo.

El encargado de Protección Civil de Bariloche afirmó en declaraciones televisivas que el hotel sufrió daños estructurales importantes en sus dos alas. Además, el techo, entretecho y piso superior sufrieron daños totales .

“La estructura de lo que es chimenea y mampostería ha colapsado . Ya hay fisuras en las paredes de hormigón", dijo en diálogo con TN en lo que describió como daños irrecuperables.

Vargas señaló que el incendio implicó una gran movilización de recursos, incluso de la localidad vecina de Dina Huapi. “Es algo que hace rato no veíamos, de tanta envergadura . Lamentablemente el daño es bastante visible”, explicó.

Los vecinos de la zona mostraron cómo las llamas y el humo se podían distinguir desde sus casas, en unas imágenes que permiten observar lo rápido que el fuego avanza cuando está fuera de control .

El establecimiento fue fundado en 1938 y cuenta con 98 habitaciones. Está ubicado a solo dos minutos del centro de Bariloche y tiene acceso directo al lago .

Además, está rodeado de montañas y árboles, con vistas a la cordillera de los Andes . Desde su sitio web, el hotel se promociona como “un lugar único” que permite “vivir la genuina experiencia de la Patagonia Argentina” .

Las llamas afectaron directamente al sector de ingreso del hotel , que se encontraba en refacción. Luego, habrían ascendido rápidamente a los pisos superiores.

Pasadas las 20, bomberos, personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Bariloche, la policía de Río Negro y Protección Civil continuaban desplegando un amplio operativo , pese a que las llamas ya se encontraban controladas. Entre otras cosas, se impedía el acceso de personas a la zona del incendio y se establecían cortes de tránsito sobre la avenida Bustillo.

Nelson Leal, jefe del SPLIF, remarcó que deberán esperar a la etapa de investigación de la policía y fiscalía para saber qué ocasionó el incendio. “Aparentemente se produjo por una quema de pastizales en la costa del lago , que lindera con el predio del hotel. Pero hay que esperar a la etapa evaluativa. Fue una desgracia grande para un hotel muy antiguo de Bariloche”, aclaró a TN.

En paralelo, Daniel Muñoz , bombero que trabaja en el operativo, señaló al mismo canal que los brigadistas llegaron al hotel tras recibir una denuncia de una quema “que se escapó”. “ El personal del hotel estaba realizando una quema . Estaba comprometida la estructura ya”.

El intendente de Bariloche, Walter Cortés , brindó detalles sobre la situación y aseguró que la falta de viento y la baja temperatura actual , entre 6 y 7°C, ayudaron a combatir las llamas. “Para nosotros es una verdadera lástima . Son accidentes. Estamos colaborando y viendo de qué forma podemos ayudar para que no se siga propagando", señaló en diálogo con el canal.

Luego, brindó un mensaje a los residentes de la ciudad: “Tranquilidad, estamos todos acá y vamos a apagarlo. El incendio se va a apagar. Están nuestros camiones aguateros con las bombas, vamos a arrimar agua a donde se pueda y hacer todo lo posible para terminar con el incendio . A veces cuando pasan estas cosas uno siente angustia, pero también hay que hacer prevención ”.

Sobre esto último, sostuvo que muchos hoteles viejos “a veces no tienen los elementos de seguridad que corresponden”. “Son hoteles de madera, seca, que es un alimento para el fuego” , sumó.

Fuente: La Nación