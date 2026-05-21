Un cordobés ganó más de $2.400.000.000 en el Quini 6: que números jugó

Un vecino de Río Cuarto , en la provincia de Córdoba , se convirtió en el gran ganador del sorteo N° 3375 del Quini 6 realizado este miércoles 20 de mayo. El apostador acertó los seis números de la modalidad Tradicional y se quedó con un premio de $2.449.126.789,20 .

La Lotería de Santa Fe informó que la apuesta ganadora incluyó los números 07 - 08 - 10 - 18 - 22 - 32 . El ticket fue vendido en la agencia N° 230163-000 de Río Cuarto.

La suerte también alcanzó a otros dos jugadores. Un vecino de Concordia, en Entre Ríos, y otro de Rafaela, en Santa Fe, acertaron los seis números de la modalidad La Segunda y cada uno obtuvo una parte del pozo acumulado.

El premio total ascendió a $857.840.041,80 , monto que se repartirá entre ambos ganadores.

Los números sorteados fueron: 07 - 09 - 13 - 22 - 33 - 45 .

La apuesta ganadora de Concordia se registró en la agencia N° 000-981-000 , mientras que la de Rafaela correspondió a la agencia N° 008950-000 .

Por otro lado, la modalidad Siempre Sale también dejó importantes premios durante la jornada.

En esta ocasión, 31 apostadores lograron cinco aciertos con la combinación: 04 - 13 - 23 - 26 - 37 - 42 . Cada uno de los ganadores recibirá $10.576.476,10 .

El pozo de $6.098.635.24 quedó vacante.

07 - 08 - 09 - 10 - 13 - 16 - 18 - 22 - 25 - 26 - 32 - 33 - 36 - 42 - 45

El sorteo tuvo 1304 ganadores, que recibirán $118.865,03 .

El sorteo 3376 del Quini 6 será el próximo domingo 24 de mayo a las 21.15 , con un pozo de $9.000.000.000 .

El apostador debe elegir seis números del 00 al 45 en una agencia oficial, participando con ellos en los sorteos Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.

Fuente: TN