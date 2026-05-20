TRAGEDIA EN RÍO DE JANEIRO: Murió atropellada una joven de 20 años, hija de un diplomático y asesor de Lula

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Mariana Tanaka Abdul Hak, hija de diplomáticos, murió a los 20 años tras ser atropellada el sábado 16 de mayo en Ipanema, Río de Janeiro. La joven falleció el domingo 17 debido a la gravedad de las heridas. Se había graduado en Administración de Empresas en la ESCP Business School, en el campus de Turín, Italia.





Sus padres son Ibrahim Abdul Hak Neto y Ana Patrícia Neves Abdul Hak. El padre es diplomático de carrera y actualmente se desempeña como asesor especial en el gabinete del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La madre ocupa el cargo de cónsul adjunta de Brasil en Buenos Aires, Argentina.





Además de portugués, Mariana hablaba inglés, español y francés. Durante su vida estudiantil vivió en Francia, Reino Unido, Venezuela, Líbano y Bélgica.





Desde enero de 2025 trabajaba como directora de marketing en una empresa italiana dedicada al reclutamiento de estudiantes, gestión de presupuesto y campañas de marketing.





Había llegado a Río de Janeiro el mismo día del accidente para firmar un contrato laboral con una multinacional del sector cosmético e iniciar una nueva etapa de su vida en la ciudad.





El presidente Lula llamó al padre de Mariana este martes 19 para expresarle sus condolencias. “Llamé esta tarde al embajador Ibrahim Abul Hak Neto para expresar mi solidaridad por el fallecimiento de su querida hija Mariana Tanaka Abdul Hak”, afirmó el mandatario.





La Policía Civil de Río de Janeiro investiga el hecho. El cuerpo de la joven será trasladado a San Pablo luego de ser liberado por el Instituto Médico Legal de Río.





También resultaron heridos la madre de Mariana y un hombre cuya identidad no fue divulgada. Ambos fueron atendidos en el Hospital Municipal Miguel Couto y ya recibieron el alta médica.





Según testigos, el conductor de una camioneta perdió el control del vehículo al intentar esquivar a un ciclista y terminó subiéndose a la vereda en la esquina de las calles Vinicius de Moraes y Visconde de Pirajá, en Ipanema. Mariana, que había llegado a Río pocas horas antes, fue una de las peatones atropelladas.





Las ceremonias de velorio y sepultura se realizarían el jueves 21 de mayo.