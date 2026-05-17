Tenis argentino: no habrá equipos masculinos y femeninos Sub 14 en el Mundial por segundo año seguido

Por segundo año consecutivo el tenis de la Argentina no tendrá equipos masculinos ni femeninos en los Mundiales Sub 14 (en 2025, además, tampoco hubo en Sub 16). El dato preocupa porque la Argentina siempre fue líder formativo y juvenil histórico en Sudamérica, pero desde hace tiempo está siendo superado en la región, incluso organizando la clasificación de local, como sucedió durante la última semana, en Rosario.

El torneo, disputado en el polvo de ladrillo del Jockey Club de Rosario, otorgó dos lugares por rama (masculina y femenina) para el Mundial Sub 14 de Prostejov , en la República Checa, donde competirán las selecciones juveniles más destacadas del mundo. Los equipos se dividieron en dos zonas de cinco países cada una y jugaron todos contra todos; los primeros de cada zona se enfrentaron por el título y, los segundos, por el tercer y cuarto puesto. Entre los varones, se coronó Colombia al vencer en la final a Brasil; entre las chicas, el título fue para Brasil, que batió a Colombia en la definición.

¡Tenemos campeones! 🇧🇷🇨🇴 Brasil, en chicas, y Colombia, en chicos, se coronan campeones sudamericanos de las ITF World Junior Tennis Finals Qualifying en Rosario, Argentina 👏 Muchas felicitaciones @COSAToficial | @cbtenis | @fedecoltenis pic.twitter.com/MZiVVxBHEq

Tanto en la categoría masculina como en la femenina, la Argentina quedó en la tercera ubicación , en el podio, pero sin haber cumplido el objetivo principal de obtener la clasificación para el Mundial, un cimbronazo llamativo teniendo en cuenta el histórico peso albiceleste en el tenis de la región.

El equipo nacional masculino, capitaneado por Gonzalo Presson, fue integrado por Manuel Paniagua, Juan Ignacio Assi y Facundo Leiva. Camila Aguirre, Rosario Jurado y Mora Díaz fueron las jugadoras del equipo femenino, con Luciana Sarmenti de capitana.

Para Franco Squillari , el director de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis , este tipo de torneos muestra señales más concretas sobre el futuro de los jugadores. “Siempre el Sudamericano de 14 es un buen parámetro porque ya tienen una edad donde uno puede empezar a ver un volumen más avanzado en cuanto al nivel y al desarrollo”, dijo. Durante la semana, en Rosario, estuvieron presentes Javier Frana y Eduardo Schwank , capitán y subcapitán del equipo argentino de Copa Davis, respectivamente. También estuvieron Guillermo Coria , excapitán argentino de Copa Davis y miembro del consejo directivo de la AAT, y el brasileño Rafael Westrupp, presidente de la Confederación Sudamericana de Tenis (Cosat) y vicepresidente de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

En 2025, tras las pobres actuaciones en los torneos Sudamericanos, por primera vez en la historia no hubo equipos argentinos masculinos y femeninos tanto en los Mundiales Sub 14 y Sub 16 en la misma temporada. Este año, después del nuevo traspié en la categoría Sub 14, la Argentina todavía tiene la posibilidad de tener representantes en el Mundial Sub 16 : la clasificación para esa cita se realizará en el Sudamericano que se disputará la semana del próximo 3 de agosto, en una sede a confirmar (podría ser en Colombia).

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Fuente: La Nación