Sin reelección. Cornejo destacó la “continuidad”, pero habrá competencia interna entre Petri y otro candidato

MENDOZA.- Ya arrancó la carrera electoral hacia el 2027 en la tierra cuyana. Con una particularidad y un diferencial al resto de las provincias: no hay posibilidad constitucional de reelección. Por eso, hay una preocupación real en el oficialismo, en manos del radicalismo, hoy aliado a la Libertad Avanza (LLA): crear un candidato de peso que pueda suceder al actual gobernador Alfredo Cornejo.

Este escenario de fondo quedó en claro este 1 de Mayo, durante la Asamblea Legislativa, en la apertura de sesiones ordinarias 186, con un discurso del mandatario local enfocado en destacar algunos logros y en afrontar desafíos en materia de desarrollo pero sobre todo en la necesidad de “continuidad” de gestión.

“La continuidad es clave para que el Estado siga poniendo su mirada en lo que verdaderamente importa”, expuso Cornejo durante su alocución, de casi una hora. A diferencia de años anteriores, fue un mensaje más breve y conceptual, con un enfoque más político que técnico.

Detrás está la puja por la sucesión. No queda mucho tiempo: para esta fecha, el año próximo, al mantenerse las PASO locales, todos estarán en campaña. Fuentes oficiales consultadas por LA NACION confirmaron que Mendoza tendrá Primarias y que Cornejo deberá habilitar el escenario entre un candidato propio, que saldría de su gabinete o el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, y el ex ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri. “La provincia tendrá PASO entre Petri y alguien de Cornejo, quien oscila entre algunos de sus ministros, que serían la continuidad más directa, y Ulpiano”, adelantaron a este diario.

Los movimientos rumbo al año próximo están a la orden del día. En la puerta de la Legislatura, este viernes, mientras llegaban los funcionarios, legisladores y dirigentes de los distintos partidos, se observaron carteles y banderas de la militancia, con inscripciones de algunos nombres que intentan probarse el traje para ocupar el Sillón de San Martín, sobre todo del oficialismo mendocino. Y si no estaban inscriptos en las pancartas, se hicieron presentes o alguien marcó tarjeta en el lugar, mostrándose cada vez más con intenciones de jugar el partido en el 2027. Desde el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, pasando por los ministro de Salud, Rodolfo Montero, de Gobierno, Natalio Mema, y de Energía, Jimena Latorre, hasta intendentes como Diego Costarelli, de Godoy Cruz, y Marcos Calvente, de Guaymallén. También estuvo Suarez, el jefe capitalino, con más chances de llegar al objetivo, por su mejor posicionamiento en las encuestas, aunque no sea del riñón de Cornejo y haya demostrado diferencias con la gestión de Javier Milei. Es más, su mensaje de apertura al diálogo con otros sectores y sus fotos con líderes del PRO y del PJ no deja de inquietar al oficialismo cornejista. Pero, como ocurrió con su tío, Rodolfo Suarez, los sondeos de apoyo popular suelen mandar a la hora de definir al elegido.

En las últimas semanas hubo diferentes trascendidos e hipótesis de cómo jugaría LLA en Mendoza. Es más, hasta desde el Gobierno mendocino rodó la versión de un acuerdo para que Cornejo jugara libre y decidiera quién será el candidato a la sucesión, sin imposiciones ni interferencias competitivas. Sin embargo, del otro lado, está la figura del ex ministro de Defensa y actual diputado nacional de LLA, quien sueña con llegar a la Gobernación. De hecho, el ex funcionario nacional, en las PASO del 2023 se quedó con el 40% de los sufragios, en la interna que disputó con Cornejo. En las últimas jornadas, Petri estuvo presente en Mendoza, en diferentes actos y asunciones de legisladores y concejales, pero no fue de la partida en la Asamblea Legislativa. Sí estuvo en el sur provincial, en Malargüe, recorriendo zonas productivas, pero rechazó hablar de los comicios 2027. “No es momento de hablar de candidaturas, sino de hablar con los vecinos y las cámaras, y recoger los reclamos y ver cómo los solucionamos”, expresó el legislador mileísta.

Fue una jornada sin sobresaltos en la Casa de las Leyes, con un acto de alto corte procolar y pocos anuncios de relevancia, donde se volvió a hacer hincapié en profundizar la matriz productiva, con eje en la minería metalífera “sostenible”, en convivencia con la vitivinicultura, la industria madre de la provincia, tal como expuso el 1 de Mayo de 2025. Sin dudas, una apuesta a largo plazo que complica la visibilización de resultados concretos en lo inmediato, vinculados a la creación de empleo, en una provincia que lleva más de diez años en una meseta en el mercado laboral.

“La ciudadanía tiene que estar atenta porque romper siempre es más fácil que construir. Por eso la continuidad es clave para que el Estado siga poniendo su mirada en lo que verdaderamente importa: mantener el equilibrio fiscal como política de Estado, ampliar la calidad de las capacidades estatales para que cada vez dé más ganas de vivir en Mendoza; hacer que la actividad privada encuentre mejores argumentos para invertir; y consolidar una matriz productiva moderna, dinámica y lo suficientemente amplia como para incluir a todos”, expresó Cornejo.

En otro orden de cosas, el gobernador presentó algunas novedades. Entre ellas, el fortalecimiento del crédito para el sector productivo, la actualización de la Ley de Hidrocarburos para dar mayor previsibilidad al sector, con nuevos planes de perforación; y la extensión del Tren de Cercanías, que conecta la zona Este con el Gran Mendoza.

Entre las frases del discurso hubo varios pasajes para destacar, en sintonía con la gestión mileísta. “Todos sabemos, aunque no siempre lo admitimos, se necesita un contexto de racionalidad económica. No sólo en Mendoza, sino en todo el país. En ese marco, Argentina asiste a un cambio de modelo que Mendoza viene orgullosamente acompañando”, resumió el gobernador, quien por mandato constitucional no puede acceder a la reelección, y comienza a transitar la última parte de su segunda e histórica gestión al frente de la provincia cuyana. “Estoy convencido de que, de prosperar el cambio de paradigma en la economía nacional, Mendoza va a crecer con fuerza porque lo tiene todo: gente trabajadora, cultura empresarial, talento, oportunidades, reglas de juego claras, paz social y un Estado ordenado, más profesional, austero y proempresa”, expresó en otro pasaje.

Fue una exposición de lo hecho hasta ahora y lo que vendrá, marcado por la necesidad de continuidad, bajo un escenario político de fondo donde nada está dicho y donde todo puede cambiar en 2027.

Fuente: La Nación