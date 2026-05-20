“Sacá todo o te mato”: un ladrón amenazó a la empleada de un negocio de ropa para robarle la recaudación

Un delincuente entró a un negocio de ropa en La Plata, amenazó de muerte a la empleada y se llevó la recaudación.

El hecho ocurrió este martes a las 17:40 en un local ubicado sobre la calle 8 entre 49 y 50, y todo quedó registrado por la cámara de seguridad del local. Tras el crimen, el comercio difundió el video en su cuenta de Instagram ( @nairbalam ) para alertar a la comunidad. “Difundir para prevenir un robo en otro lado. Ya realizamos la denuncia correspondiente. Que estas situaciones no vuelvan a pasar”, detallaron en la descripción de la publicación.

Según informaron los dueños al diario El Día , el asaltante se hizo pasar por cliente: entró vestido con campera y gorro de lana, con el rostro descubierto, y aprovechó que no había otros clientes en el lugar.

En cuestión de segundos, el ladrón se acercó al mostrador y acorraló a la trabajadora, una joven de 24 años. Bajo amenaza, le exigió la recaudación del día: “Sacá toda la recaudación o te mato” , le advirtió, según relataron testigos del local.

Además de sacar el dinero de la caja, el delincuente también le robó el celular y la cartera a la joven . Antes de escapar, la empujó y la obligó a esconderse en un altillo mientras concretaba el robo.

En total, se llevó $60.000 en efectivo y una campera estimada en alrededor de $90.000.

Desde el comercio difundieron las imágenes del asalto con el objetivo de identificar al responsable. “Siempre pasan policías caminando, pero justo en ese momento no había nadie” , lamentaron los dueños del local.

Hasta el momento, el delincuente no ha sido detenido y la investigación sigue en marcha. Los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad y otras evidencias para intentar dar con el sospechoso.

Fuente: TN