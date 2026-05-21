River, otra vez sobre la hora, rescató un empate vs Bragantino y quedó a un paso de los octavos de la Copa Sudamericana

El partido se consumía y River perdía . Pero, este equipo de Eduardo Coudet siempre tiene algo más . Está de racha. Y en tiempo de descuento consiguió el empate 1-1 ante Bragantino y salvó el invicto en la Copa Sudamericana , en la que sigue siendo líder del Grupo H y apenas le falta un punto (o que Carabobo no le gana Blooming este jueves) para asegurarse el primer puesto y la clasificación a los octavos de final .

Juanfer Quintero se encendió en los últimos minutos y frotó su botín zurdo para sacar un fuerte remate de afuera del área que el arquero Cleixton no pudo retener y ahí apareció el chico Lautaro Pereyra, atento y veloz para capturar el rebote y mandar la pelota a la red. Otra vez, un pibe de las Inferiores rescata a River.

La cabeza estaba puesta en la final del torneo local con Belgrano en Córdoba. Y tanto al inicio como al final del duelo con Bragantino, los hinchas lo hicieron saber. “El domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar”, se entonó con fuerza en Núñez.

Si River hubiese podido borrar del calendario este partido o pasarlo para más adelante lo hubiera hecho. Es que le quedó incómodo, a pocos días de la definición del Apertura. Pero, ya se sabía de antemano cuando se conocieron los calendarios a principios de año.

El tema es que River llegó a esta última semana de competencia del semestre con lo justo desde lo físico. Tiene a cuatro jugadores lesionados, tres de ellos titulares. Son Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno, Sebastián Driussi y Matías Viña. Aunque el uruguayo había reemplazado en el duelo con Rosario Central a Marcos, otro que está entre algodones.

Entonces, el Chacho Coudet no podía arriesgar demasiado. De hecho, concentró a 20 jugadores y contó con 9 suplentes anoche en el Monumental. Así y todo se la rebuscó para poner un equipo presentable, entre habituales suplentes y un par de juveniles. Tampoco tuvo a Santiago Beltrán, suspendido por la expulsión con Carabobo. Lo reemplazó Franco Armani, quien volvió a atajar y fue una de las pocas cuestiones a destacar de la noche para River.

El campeón del mundo no pudo evitar el gol de Alix Vinicius, quien entró por el segundo palo, le ganó en el salto a Paulo Díaz y cabeceó tras un gran centro de Isidro Pitta, pero luego fue clave en la segunda parte. Iban 35 minutos del primer tiempo cuando la visita se puso en ventaja, en la primera acción de riesgo del partido.

Se notaba que River estaba con la cabeza en otra cosa, pero igualmente hay jugadores que tenían una oportunidad para demostrar y volvieron a dejar pasar el tren, como Paulo Díaz, Castaño y Galoppo, tres apuntados por el público riverplatense desde hace rato.

Tras el gol de Bragantino, River, igualmente intentó reaccionar y Maxi Salas tuvo el empate pero su cabezazo, desde una buena posición, se fue desviado. Y para el segundo tiempo, Coudet movió el banco e hizo cambios en la mitad de la cancha pero River tampoco encontró juego con los ingresos de Pereyra y Lencina y las salidas de Meza y Subiabre. Y encima dejó muchos espacios que Bragantino aprovechó para contragolpear. El tucumano José Herrera voló por el sector derecho pero el equipo brasileño no terminó bien las jugadas.

¡EL GOL DE LA CLASIFICACIÓN! Lautaro Pereyra encontró el rebote y anotó el 1-1 final de River vs. Bragantino en el Más Monumental y el Millonario se asegura como mínimo los 16avos de la #Sudamericana . pic.twitter.com/wj6Cy2s9vq

Armani sostuvo al equipo con dos atajadas claves y Juanfer apareció en el momento justo, cuando el tiempo apremiaba. Hizo gritar a la gente gol con un bombazo que se fue apenitas desviado y después le reventó las manos a Cleiton para provocar el rebote, que Pereyra mandó a la red. Así, River se salvó de la derrota en un partido en el que jugó mal. Y ahora, sí puede pensar solo en la final contra Belgrano.

El arquero campeón del mundo se lesionó en el único partido que jugó, contra Vélez en el inicio del Torneo Apertura.

Driussi convirtió cinco, Montiel y Colidio cuatro cada uno. Los dos primeros están lesionados, mientras que el ex Tigre fue resguardado para la final del Torneo Apertura del próximo domingo.

La transmisión en vivo para Argentina estará a cargo de la señal de DSports, y también se podrá seguir de forma online mediante la plataforma de streaming DGO. También podés seguir el minuto a minuto en Clarin.

En la antesala del partido ante Belgrano por la final del Torneo Apertura, River tiene otro desafío: enfrentar a Red Bull Bragantino en el Monumental y sumar de a tres para asegurarse el primer puesto del grupo H en la Copa Sudamericana. En ese contexto, un joven surgido en las inferiores del Millonario, tendrá una oportunidad en el equipo de Eduardo Coudet, producto de la enfermería que se le armó por las lesiones. LEER MAS .

El Millonario lidera el Grupo H con 10 puntos, seguido por Carabobo y Bragantino, ambos con 6 unidades. Teniendo en cuenta que solo los punteros de cada grupo clasifican directamente al cuadro de octavos, mientras que los segundos deben disputar un repechaje ante un tercero de la Copa Libertadores, el equipo del Chacho aseguraría su clasificación con una fecha de anticipación en caso de ganar esta noche.

En caso de empatar, ya aseguraría su clasificación al repechaje. Por otro lado, aun si pierde, se mantendría en la cima y seguiría dependiendo de sí mismo para quedarse con la punta del grupo si vence a Blooming como local en la última fecha.

Tras imponerse por la mínima ante Rosario Central en semis, River logró la clasificación a la final del campeonato local, donde deberá medirse este domingo ante Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En ese contexto, Eduardo Coudet priorizó darle descanso y reservar a los jugadores que habitualmente son titulares, entre los que se destacan las ausencias de Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Facundo Colidio y Joaquín Freitas . Santiago Beltrán , quién fue expulsado en el último encuentro en Venezuela ante Carabobo, tampoco estará disponible.

A su vez, Gonzalo Montiel, Matías Viña, Aníbal Moreno, Sebastián Driussi y Agustín Ruberto son bajas por lesión.

Armani; U. Giménez, Pezzella, P. Díaz, F. González; Galoppo, Castaño, M. Meza o Lencina; Quintero; Subiabre y Salas.

📝 Los convocados por Eduardo Coudet para recibir Bragantino en el Mâs Monumental ⚽ #VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/f5SomasbvZ

El encuentro de fase de grupos de la Copa Sudamericana se podrá ver en vivo y en directo a través de la pantalla de DSports. Obviamente, también podés seguir toda la previa y el minuto a minuto por Clarín.

El partido se disputará este miércoles 20 de mayo de 2026 a las 21:30 horas en el Estadio Más Monumental.

Este miércoles, River recibe a Bragantino de Brasil en el Monumental por la quinta fecha de la Copa Sudamericana. El Millonario quiere ganar para asegurarse la clasificación directa al cuadro de octavos de final como primero del Grupo H. El conjunto brasileño, por su parte, necesita sumar de a tres para mantener intactas sus aspiraciones de clasificar.

Redactor de la sección Deportes

Fuente: Clarín