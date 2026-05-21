Quería contrabandear álbumes y figuritas del Mundial, pero se emborrachó, intentó evadir un control de Gendarmería y terminó volcado

Efectivos del Escuadrón 27 de Gendarmería se vieron sorprendidos por un Ford Focus que, con luces apagadas, intentó evadir el control policial ubicado en la Ruta Nacional N°7. El control perteneciente al escuadrón Uspallata, en Mendoza.

Tras embestir el dispositivo montado por los gendarmes, comenzó una persecución por la ruta que culminó con el Focus volcado y el conductor atrapado dentro del habitáculo del vehículo. La sorpresa fue por partida doble: estaba con un altísimo grado de ebriedad y pretendía contrabandear. Llevaba muchas cajas de álbumes y figuritas del Mundial 2026. Terminó detenido.

Fuentes oficiales confirmaron que el hecho se produjo durante la madrugada del lunes cuando en el puesto de control vial de Punta de Vacas, en Mendoza, apareció un auto con las luces apagadas por el medio de la ruta.

Los gendarmes detectaron al vehículo estando muy cerca del puesto y le ordenaron que se detenga. Pero, en lugar de frenar, el Focus aceleró a toda marcha embistiendo el puesto caminero, lo que activó una persecución de algunos kilómetros por parte de los gendarmes.

Producto de la persecución, el control del Focus perdió el control y terminó volcado sobre la banquina de la ruta nacional. El conductor quedó atrapado dentro del vehículo y los gendarmes tuvieron que socorrerlo. Allí, se dieron cuenta de que el hombre estaba muy borracho.

Tras sacarlo, comprobaron que en el auto había muchas cajas. Y al inspeccionarlas descubrieron que estaban llenas de álbumes del Mundial 2026 y cientos de paquetes de figuritas. Todo fue confiscado.

El valor estimado de la mercadería encontrada supera los 17 millones de pesos , informaron fuentes del caso.

La Fiscalía Federal de Mendoza solicitó la verificación del domicilio del conductor que venía desde Chile: un ciudadano peruano. También se realizó la consulta de antecedentes y una alerta migratoria.

El hombre de Perú fue trasladado a la Comisaría 23 de la provincia, donde permanece detenido mientras avanza la investigación. Ante el cuadro de situación, tanto el vehículo como los productos quedaron secuestrados y a disposición del personal de Aduana.

El nuevo álbum de figuritas del Mundial 2026 que salió a la venta a principios de mes tiene cifras inéditas. El ejemplar se vende a $15.000, y cada paquete que contiene siete figuritas tiene un costo de $2.000.

El incremento del precio del álbum es del orden del 1.900% con respecto a la última edición de Qatar y los paquetes se multiplicaron por 13, en el 2022 costaban $150.

Fuente: Clarín