Por primera vez en 100 años: una argentina asumió la presidencia de la principal federación mundial de semillas

Una argentina asumió la presidencia de la International Seed Federation (ISF) , la entidad que nuclea a la industria semillera global . Se trata de Lorena Basso, quien se convirtió en la primera de la industria nacional en liderar la organización centenaria fundada en 1924 . La designación se concretó durante el reciente Congreso Mundial de Semillas realizado en Lisboa , Portugal. Desde hace dos años ocupaba el cargo de vicepresidenta de esa entidad.

La llegada de Basso a la presidencia de la ISF representa un nuevo hito para la industria semillera argentina y profundiza el posicionamiento internacional que el país viene ganando en uno de los sectores considerados estratégicos para la producción mundial de alimentos. La dirigente sucede en el cargo al empresario indio Arthur Santosh Attavar y es la primera vez que la Argentina ocupa ese rol en este organismo global.

“Ser la primera mujer en desempeñarse como presidenta de ISF significa muchísimo para mí. Este momento no es solamente mío: representa también el apoyo y la confianza de muchas personas de la Argentina, de América Latina y de toda una industria que me acompañó a lo largo del camino ”, expresó Basso tras asumir formalmente la conducción de la organización.

Basso fue presidenta de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) entre 2019 y 2023 y, además, está al frente de su homónima firma “Basso Semillas”, una empresa fundada en 1931 que se dedica a la investigación, producción y venta de maíz pisingallo, maíz dulce y semillas de zapallos. Según indicaron desde la entidad, su llegada a la presidencia de la ISF representa una oportunidad estratégica para dar mayor visibilidad internacional a la industria semillera argentina y fortalecer la participación del país en los debates globales sobre innovación, producción y seguridad alimentaria.

“Estamos aquí porque creemos que las semillas importan. Nuestro trabajo tiene impacto en los productores, en los sistemas alimentarios, en la innovación, en la resiliencia climática y en las futuras generaciones. Porque, al final, todo puede resumirse en tres palabras: la semilla es vida”, finalizó la flamante presidenta de ISF.

La ISF está integrada por 73 países miembros , entre los cuales está la Argentina. La organización no gubernamental sin fines de lucro representa los intereses de sus miembros desde 1924 y está considerada como la voz de la industria mundial de semillas.

Además destacaron que durante el Congreso que se realizó bajo el lema “Seed is Life” , se desarrollaron espacios de negocios, reuniones institucionales y paneles técnicos en los que especialistas de todo el mundo abordaron los principales desafíos de la producción global de alimentos, el desarrollo de nuevas variedades y el futuro de sectores como la floricultura. Contó con la participación de más de 1300 referentes de más de 80 países vinculados al negocio semillero internacional .

Entre los ejes centrales del encuentro se destacaron el desarrollo de variedades adaptadas al cambio climático y la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas al mejoramiento vegetal. Herramientas como la biotecnología, la edición génica, el mejoramiento convencional, la gestión de datos y la inteligencia artificial fueron señaladas como fundamentales para obtener semillas con mejores rindes, mayor sanidad y más calidad en el producto final.

Asimismo, destacaron que el contexto geopolítico internacional atravesó gran parte de la agenda del sector. Las tensiones globales y los conflictos bélicos fueron identificados como factores que impactan sobre los costos de producción, los insumos y la logística, generando nuevos desafíos para las empresas semilleras de todo el mundo.

" Nunca hemos tenido ese cargo, aun siendo un país de relevancia internacional en cuanto al tema semillero. Si en 2026 se elige a una mujer [ella], en 102 años, por primera vez, una mujer va a ocupar esa posición”, había acotado en una entrevista con este medio en 2024.

“Vengo de una familia semillera, tanto mi abuelo como mi padre han participado en esta asociación [ASA], durante mucho tiempo. Desde hace más de 10 años vengo trabajando con grupos de trabajo”, precisó. Antes de llegar a la vicepresidencia de la ISF formó parte del Comité Ejecutivo. Además, entre 2019 y 2021 fue presidenta de la Seed Association of the Americas (SAA- Asociación de Comercio de Semillas de las Américas).

Fuente: La Nación