Milanesa napolitana con papas fritas a $20.000 en más de 100 bodegones este jueves 21 de mayo: cómo participar

Este jueves 21 de mayo, más de 100 bodegones ofrecerán milanesa napolitana con papas fritas para compartir a solo $20.000 , como parte de una iniciativa impulsada por Club del Bajón.

La propuesta surge para extender los festejos por el Día de la Milanesa , que se celebró el pasado 3 de mayo, y estará disponible únicamente durante esta jornada o hasta agotar el stock asignado por cada local.

La promoción funciona exclusivamente a través de la aplicación Morfy , por lo que es necesario realizar una reserva previa para acceder al beneficio.

Para participar, hay que seguir estos pasos:

Una vez completado el proceso, el usuario obtiene un código de seis dígitos que deberá presentar en el local para acceder al precio promocional.

Más de 100 establecimientos gastronómicos forman parte de la iniciativa , aunque los cupos son limitados y varían según cada restaurante.

Entre los locales adheridos se encuentran:

El Día de la Milanesa es el primero de los cinco eventos anuales que tiene previsto organizar Club del Bajón . Se espera que haya también eventos como:

Fuente: TN