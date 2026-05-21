Martín Menem, sobre la interna en el Gobierno: “Yo no le mentí al Presidente”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , negó este jueves ser dueño de la cuenta de X Rufus , tras ser acusado por la tropa digital que comanda el asesor Santiago Caputo de criticar desde ese perfil con pseudónimo al gobierno de Javier Milei en varios posteos.

“No solamente es una falsedad absoluta (que es dueño de esa cuenta), sino que vi circulando alguna que otra estupidez que decía que yo tenía un perro, una foto creada con IA con un perro. Es una estupidez absoluta”, sostuvo Menem en diálogo con radio Mitre .

Al ser consultado sobre si le mintió a Milei, acusación que hizo Daniel Parisini (conocido en redes como “Gordo Dan”), el titular de la Cámara baja expresó: “Le pido por favor, no subestime al Presidente, esto es subestimar al Presidente. Si alguien pensara que yo le miento al Presidente, no me hubiese dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados”.

En paralelo, Menem afirmó que el mismo sábado, cuando se desató la polémica en redes, habló con el mandatario y le brindó una explicación. “Le dije, ‘mirá, para mí pasó esto’, se trata de un link de Instagram que envió una de las personas que colabora conmigo . Es un link de una noticia. Algún pícaro por ahí lo copió, lo subió y cualquiera que lo abra le va a aparecer que es de Martín Menem , pero absolutamente nada que ver con esa cuenta”, insistió.

El conflicto entre la tropa digital de Caputo y Menem, alfil de Karina Milei, inició el sábado, cuando un posteo con denuncias contra el Gobierno publicado en la cuenta de Instagram @ciberperiodista - que suele difundir material opositor a la gestión de Milei- fue difundido desde una cuenta de esa misma red social atribuida al propio Martín Menem , según consta en las capturas.

Acto seguido, la cuenta fue eliminada y el asesor presidencial reaccionó en sus redes: “Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes” . También mostró un supuesto link de cuentas conectadas que mostraba que el perfil compartía dispositivo con el de Menem.

Fuente: La Nación