Martín Menem: “Si quiere competir, Macri le haría un favor al kirchnerismo”

- Como para romper el hielo: ¿se sigue moviendo en un auto común o está pensando en un Tesla? Como el diputado Manuel Quintar

- No, no estoy pensando en un Tesla. No me gusta meterme en la vida privada de las personas. Yo me manejo con esta filosofía: ¿afectó la vida de alguien, la libertad de alguien o la propiedad de alguien? No. Es un muchacho que trabaja hace muchos años en el sector privado. Viene de una familia que ha trabajado muchísimo en el sector de la salud y la abogacía. Puede hacer lo que quiera con su vida y yo no soy quién para juzgarlo.

- Con el Gobierno hablando de la moral como política de Estado, ¿es ético exhibir un Tesla cuando se le está pidiendo un ajuste histórico a la sociedad?

- Este gobierno no es careta. Si el tipo toda la vida vivió así, no tiene que entrar en política y cambiar o mostrar lo que no es.Pedirle que lo haga sería ser lo políticamente correcto para los políticos de siempre.

- Más allá de si la salud puede ser un negocio tan rentable o no, fue denunciado por supuestos direccionamiento de recursos estatales hacia prestadores privados ligados a él

- El ya explicó perfectamente cómo son todos sus vínculos. No hay nada más para decir.

¿Y políticamente conviene dar este tipo de imágenes? ¿O es como la Ferrari de Menem que terminó siendo parte principal del spot de campaña de De La Rúa?

- Es la vida privada de las personas. Él entró en política con más de 40 años y tiene su capital por dentro de la ley, así que no tengo más para opinar. Pasa que vivimos en una sociedad que está acostumbrada a señalar con el dedo.

- Dijo que ponía las manos en el fuego por Manuel Adorni. Siguen apareciendo datos que se suman a la investigación, ¿sigue con la misma idea?

- Confío 100 % en Manuel Adorni. No soy yo el que lo tiene que juzgar, ni ustedes los periodistas. Me parece una barbaridad la condena mediática. Vivimos en una República, tenemos división de poderes y para eso está la Justicia. Nunca vi algo igual a lo que le están haciendo. 60 días van y todavía siguen los medios. Me parece ridículo que con las cosas importantes que están pasando en la Argentina sigan con eso. Es innecesariamente recurrente. En la Argentina hay buenas noticias todos los días. Estamos sembrando las bases del crecimiento de los próximos 40 años y estuvimos 15 días hablando de si es una cascada, o no. Tenés casi 95.000 millones de dólares en el RIGI, récord de vuelos aerocomerciales, la inflación bajando, las tasas bajando, no se habla más del dólar. Se están dando pasos muy importantes que van a repercutir sí o sí en el bienestar de todos los argentinos.

- ¿Cree que diría lo mismo si se tratara de un funcionario de Axel Kicillof o de Cristina Kirchner? Como ha pasado también...

Sí, me parece que la justicia tiene que intervenir y rápido como en este caso que está trabajando y lo veo saludable y correcto.

- ¿Por qué no debería dar un paso al costado hasta que la situación se aclare?

- No tiene que dar un paso al costado, no corresponde. Y goza de todo mi respaldo.

- ¿Le hace daño su permanencia? Teniendo en cuenta que en el último tiempo se instaló la causa $Libra, Andis, los créditos del Banco Nación...

- Lo de los créditos del Nación me parece buenísimo que investiguen, sí, pero hay más de 27 mil créditos otorgados por el mismo sistema de manera regular tal cual marca la ley, a la tasa y en el plazo. Y es más, los van a terminar pagando en 30 años y el día que se atrasan con una cuota los ejecutan, se quedan sin la propiedad.

- Bueno, pero es contradictorio que si venían a destruir el Estado terminen tomando créditos del Banco Nación.

- Es que es el Banco que empezó con los créditos hipotecarios. Y para mí los que lo sacaron lo hicieron con una tasa alta, pero bueno, cada uno elige. Los países del mundo que progresan lo hacen con créditos hipotecarios, para la compra de vehículos, leasing.

- Entonces, ¿no cree que la imagen de Milei haya caído por estos temas?

- En septiembre, antes de la elección de octubre decían lo mismo. Los creadores de que Milei iba a vender órganos son los mismos creadores de 'la gran caída de la imagen de Milei'. Yo prefiero medir con las urnas. Porque si me guío por 2025 todas las encuestadoras erraron el pronóstico. Yo creo que hay muchos intereses o privilegios que ha ido pisoteando este Gobierno, muchas empresas que vivían de la prebenda estatal, ya sea con altos aranceles o con protecciones, que el Estado ha desregulado y está haciendo que todos tengan que competir y a algunos no les gusta competir. Eso hace un caldo de cultivo de grupos económicos poderosos que les convendría que venga un populista. Y atacan, raspan y se prenden a un montón de operaciones.

- Dentro del Gobierno también surgieron algunas voces, como la de Patricia Bullrich que pidió aclarar todo cuanto antes. ¿Lo toman como una crítica?

- Manuel va a presentar lo que tenga que presentar en tiempo y forma. No veo inconveniente en que uno pueda opinar de una manera u otra. Yo siempre voy a preferir que cualquier tipo de manifestación se hable puertas adentro. Es mi manera de verlo y mi opinión personal, pero no, yo no siento que le haga daño al Gobierno.

- ¿No se abrió una interna entre Karina Milei y Patricia Bullrich por eso?

- Estuvimos en la última reunión sin ningún tipo de inconveniente y seguimos trabajando mancomunadamente y muy bien.

- ¿En qué momento está el Gobierno para usted?

- Estamos en la segunda mitad del primer tiempo. Queda mucho por hacer, pero las bases donde está parado, son cada vez más sólidas.

- Es ese poquito de riesgo que queda en la cabeza del argentino de que el populismo vuelva.

- No, pero lo que ocurre es que cuando uno mira la historia argentina ve que a los gobiernos que no han sido peronistas les ha costado mucho más. Alfonsín se fue mal. De la Rua duró dos años. Macri cuatro. Y para la Argentina es un momento bisagra absolutamente en términos políticos. Lo que ha logrado el presidente Milei es inédito.

- ¿Cree que puede ser el primer presidente no peronista que reelija?

- Va a ser el primer presidente no peronista reelecto. Desde que llegó tomó decisiones, aguantó y en 2025 ratificó en las urnas a pesar de que muchos sectores hicieron lo imposible para golpear el corazón de nuestro programa y eso generó un retraso en la baja de la inflación. Pero Milei va a terminar su primer mandato con la inflación en cero. Estoy convencido. Hay indicadores que muestran que está levantando la demanda de dinero. Ni hablar el Banco Central que no para de comprar reservas, seguimos con superávit desde que asumimos, estamos generando confianza en el mundo, inversiones.

- También es cierto que los sueldos y la generación de trabajo están estancados. La imagen de la fila interminable para conseguir un puesto en un frigorífico es otra postal de la realidad, ¿cómo se explica?

- Hay un grave error que es mirar la foto y no la película. No podés mirar un sector o una ciudad, sino todo el país y todos los sectores. Entonces, muchos lugares están generando empleo. De hecho, según datos del Instituto de Estadísticas del INDEC, desde que llegó Milei la cantidad de gente que trabaja creció. Estamos siendo cada vez más normales. Si la política tradicional no nos jode el futuro de la Argentina es espectacular.

- Usted dice si la política, los de afuera, no joden. ¿Y los de adentro? Porque también golpea la interna Karina Milei - Santiago Caputo.

- El rumbo del gobierno no se afecta porque alguna u otra persona tenga una mirada distinta de algunas situaciones particulares. Los medios generalizan cuando dicen 'la interna'. Yo diría 'diferentes puntos de vista de acuerdo a una situación particular'. Pero después se debate, se toma una decisión y se avanza en esa dirección. El día que el día que nos sentemos en una mesa y pensemos todo lo mismo, me voy a empezar a preocupar.

- A Alberto Fernández las internas le minaron el gobierno, hubo ministros que llegaron a renunciar como forma de presión.

- Eso porque el kirchnerismo no tenía un Norte, no sabía a dónde iba. El kirchnerismo es un aparato de poder. Ellos nunca construyeron un modelo de país, su idea era conservar el poder como sea. Nosotros acá al estar tan claro el rumbo una diferencia en cuanto a la forma de encarar una situación particular no te va a afectar el rumbo, no va a parar la gestión una diferencia. Y ese es un distintivo de este gobierno con respecto a los últimos 25 años en la Argentina.

- El año que viene es electoral ¿cuál va a ser la estrategia de La Libertad Avanza?

- Yo primero me enfoco en que la gestión avance, que saquemos las leyes que tengamos que sacar. A nosotros nos van a juzgar por la gestión no por cómo nos peleemos con unos o con otros. Tenemos un mandato claro, bajar la inflación, mejorar la seguridad, eliminar los piquetes e ir contra los privilegios de la política. Y vaya si lo hemos hecho.

- ¿Y en las provincias van a acordar con gobernadores para priorizar la reelección de Milei?

-Nosotros vamos a priorizar por sobre todas las cosas lo nacional y luego en las provincias es muy artesanal, de acuerdo a la situación particular de cada una. Ya hemos trabajado en acuerdos electorales con tres provincias, Mendoza, Chaco y Entre Ríos. Veremos con el correr de los meses cómo nos podemos acomodar darle un mayor previsibilidad a la Argentina en pos de sostener por supuesto el gobierno nacional. . Obviamente queremos que gobernadores e intendentes acompañen este gran proceso de transformación. Paso muy por alto pero en la Argentina Week 12 gobernadores acompañando.

- ¿Usted va a ser candidato a gobernador en La Rioja?

- Mi único objetivo es cumplir este mandato de la manera más decorosa posible, presidir la Cámara hasta el último día. Lo demás no es algo que me me preocupe.

- ¿Como ve al PRO de Mauricio Macri que publicó un documento bastante crítico y esta semana declaró que "el populismo vuelve cuando se quiere tapar un error interno"?

- Macri es un ex presidente que no pudo reelegir, que hizo un esfuerzo por terminar con el populismo y no pudo porque volvió. Esa era otra Argentina también, no lo juzgo por eso. Creo que él tendría que estar absolutamente comprometido con eliminar el populismo para siempre de la Argentina, porque sabe mejor que nadie el daño que le han causado a la Argentina y particularmente a su gobierno.

- ¿Lo considera un aliado para lo que viene?

- Yo creo que los votantes del PRO nos van a acompañar.

- ¿Lo imagina a Macri compitiendo contra Milei?

- No, no lo creo porque le haría un favor al kirchenerismo si quiere competir.

- ¿Se va a aprobar la reforma política? Hoy no están los números para eliminar las PASO

- Nosotros queremos eliminar las PASO que implican una erogación de casi 300 millones de dólares para que los partidos diriman sus internitas y encima recuperamos un día de colegio. Hay que trabajarlo. Recién empezaron las informativas. Vamos a ir para adelante con todo el proyecto junto. Tanto en el Senado como en Diputados, tenemos un número de legisladores que no nos permite tener quórum propio ni generar medias de sanciones. Una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que se logra. Teniendo en cuenta eso es que avanzamos con la reforma.

- Quedó pendiente el envío del nuevo Código Penal, ¿puede llegar a incluir la derogación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)?

- El Código Penal se está trabajando, lo van a mandar pronto. Y no, seguramente que no incluya eso. No es un tema que vayamos a discutir en este año, seguro.

Martín Menem tiene en su oficina del Congreso tres fotos encuadradas en la pared: una con Javier Milei, en el centro; otra con Karina Milei, a la izquierda y la tercera con su primo Eduardo "Lule" Menem. Su propio triángulo de hierro.

A dos años de su desembarco en el Congreso Nacional se mueve con otra seguridad. "Presidir la Cámara con la minoría más chiquita que pudo existir fue un proceso de aprendizaje increíble, un curso acelerado con todo lo que hace al espectro político", asegura.

Si bien creció en una familia de poder, no había estado directamente vinculado a la política hasta 2021 cuando empezó como diputado provincial de La Rioja por un espacio diferente al peronismo al que, a pesar de verse rodeado en la infancia, nunca se afilió.

Con él La Rioja se convirtió en el primer distrito donde La Libertad Avanza obtuvo personería jurídica como partido político y se encargó de replicar esa tarea en el resto del país como vice presidente del partido nacional y mano derecha de "el jefe", Karina Milei.

- ¿Derribaste prejuicios que tenías sobre la política?

- Sí, montón. Yo veía a algunos actores de la política y los tenía ahí arriba. Pero después, en el día a día, no son más que ninguno de nosotros. Son seres humanos, con defectos y virtudes. También tenía una visión muy negativa de gente de la oposición y después de haber estado 2 años y pico acá se llega a construir un vínculo personal razonable. Después, obviamente el recinto es el Coliseo, todo se exacerba al cuadrado o al cubo".

Igualmente reconoce que el sector privado le sigue resultando "mucho más cómodo". No solo por la exposición, sino porque ahí vos tomás una decisión y lo hacés. Es corta la bocha. Acá querés mover un cuadro, o cambiar un foco de luz y es "che, ¿qué opinan respecto a esta situación?" Tenés que buscar siempre los acuerdos y esun órgano con mucha gente".

Su padre, Eduardo Menem, quien manejó el Senado durante años de la presidencia de su hermano siendo fuente de consulta.

"El vivió otra realidad. A mí me tocó hacerme desde las cenizas. Sigo sus consejos pero también entiendo que era otro contexto. Él tenía que ordenar hacia adentro, nosotros combatir hacia afuera porque no teníamos tiempo para desordenarnos porque si nos desordenamos lo poco que éramos era mucho más más complejo. E igual nos hemos desordenado", asegura Menem.

Llevar el apellido Menem no lo hizo pasar desapercibido pero, asegura, aprendió a llevarlo."Fue fluctuando. No era lo mismo ser Menem en los 90' que después de los 2000 y el que se vayan todos. Yo siempre lo llevé con orgullo, no me importaba la circunstancia. Ahora que estoy empapado en la política siento una responsabilidad extra, como la obligación de trascender, de hacer las cosas bien, de cuidar los valores que me trajeron hasta acá: la lealtad, las horas de trabajo, cuidar siempre las jerarquías, ser orgánico, trabajar en equipo".

Tampoco descuida su empresa de suplementos dietarios. Aunque delegó la diaria intenta, viernes por medio ir, a recibir reportes. "Tampoco quiero perder ese contacto con la realidad"

Un proyecto: educación económica y financiera en todas las escuelas

Un sueño: inflación 0. Y va a ser una realidad pronto.

Un recuerdo: comer mandarinas en la puerta de mí casa en La Rioja.

Una comida: Shecrie (comida árabe, una especie de guiso con arroz y carne poco conocido).

Un libro: La economía en una lección, de Henry Hazlitt.

Una persona que admire: Eduardo Menem, mi papá.

Un placer: comer asado con familia y amigos. Cocino yo.

Un lugar: la zona de la quebrada de La Rioja.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín