Martín Menem se cruzó con un diputado K que es excombatiente de Malvinas: hubo gritos, una careta de Adorni y hasta una mención a la pelea con Santiago Caputo

El diputado peronista Aldo Leiva se cruzó este miércoles con el presidente de la Cámara, Martín Menem, quien lo tildó de "payasesco" por demorar su voto. Por su parte, Leiva le marcó que la verdadera razón del enojo de Menem es una careta que llevó de Manuel Adorni: "Uno de los máximos delincuentes de este Gobierno", apuntó el legislador.

"Le voy a pedir que a partir de ahora cumpla de manera lógica con el tema de la votaciones, no puede hacer las payasadas que hace siempre, diputado. El sistema funciona", marcó Menem mientras se votaba una moción para suspender la sesión especial, que resultó negativa.

El comentario hace referencia a un accionar recurrente de Leiva, quien evita presionar los botones del sistema electrónico para votar y espera a que el presidente de la Cámara le pregunte por el sentido de su voto.

"Hace dos años y medio que se mantiene la misma conducta, le pido respeto porque tiene que predicar con el ejemplo", sostuvo Menem y marcó que "eso no quita los méritos de Leiva como excombatiente, que también se los reconzco".

El titular de la Cámara intentó continuar con la sesión programada y le dio la palabra a otra legisladora, mientras Leiva se paró de su asiento y comenzó a gritar algo inudible para la transmisión, debido a la falta de micrófono.

En tanto que algunas diputadas que tomaron la palabra destacaron el rol de Leiva como excombatiente de Malvinas. "Mi padrino fue excombatiente, tengo la mayor sensibilidad para con él", indicó Menem.

Y le dijo a Leiva que "no lo tildé de payaso, le dije que su actitud era payasesca. Aún así, le pido disculpas". A continuación, le dio la palabra al diputado para que se defienda.

"Yo siempre he cumplido el reglamento. A usted no lo molestó que yo no haya votado, sino que muestre este cartel", indicó mientras levantaba con su mano derecha una careta de Adorni.

"Si a usted le molesta que yo traiga este cartel de uno de los máximos delincuentes de este Gobierno, es problema de usted y del bloque", marcó Leiva.

Y expresó: "Payasesco es haber convocado esta sesión para bloquear la interpelación de Adorni, que el Presidente de la Nación pase 5 horas en redes sociales agrediendo a periodistas, no cumplir con la ley de financiamiento universitario, maltratar discapacitados...".

"¿A usted le parece que esto es payasesco cuando un colega nuestro se aparece con un auto de 300 mil dólares durante una marcha de jubilados?", cuestionó Leiva sobre el auto que llevó al Congreso la semana pasada el diputado libertario Manuel Quintar.

Y continuó: "Quiero preguntarle a ese colega, porque descalifican siempre los 12 años de nuestro gobierno...O a ese colega le fue muy bien durante esos 12 años o ahora anda en cosas raras, porque en dos años de gobierno es multimillonario".

Finalmente, Leiva aludió a la interna que se destapó estos días en redes sociales entre Martín Menem y el asesor presidencial Santiago Caputo: "Payasesco es lo que le hace Santiago Caputo a usted como presidente del cuerpo. Dígale que cuando lo agrede a usted, nos agrede a cada uno de nosotros".

Fuente: Clarín