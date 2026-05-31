Mar de las Pampas, uno de los ocho pueblos de argentina, que competirá por el 'Best Tourism Villages 2026'

ZONALES





Ocho pueblos argentinos fueron seleccionados para competir por un lugar entre los mejores del mundo, seleccionados por las Naciones Unidas (ONU): los Best Tourism Villages 2026.





Entre los que buscan este título prestigioso, que da promoción y flujo turístico, se encuentra Mar de las Pampas. Y este año el Gobierno anunció que Argentina será la sede de la ceremonia de premiación, que se realiza en diciembre.





Los candidatos fueron elegidos entre 56 localidades aspirantes de 19 provincias por un jurado convocado por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación. Participarán de esta iniciativa global liderada por ONU Turismo que, cada año desde 2021, reconoce a diferentes destinos que se caracterizan por su ubicación en entornos rurales, por preservar y promover sus valores culturales y naturales y su estilo de vida. Además deben tener menos de 15.000 habitantes.





Las nominaciones se anunciaron en Mendoza, en el marco del Congreso Nacional de Agentes de Viajes.













La localidad del sur del partido de Villa Gesell fue destacada por su modelo de crecimiento respetuoso con el entorno, basado en la conservación del bosque, las dunas y su característica fisonomía de aldea costera. Entre los aspectos valorados se encuentran sus calles de arena, la integración de la arquitectura con el paisaje natural y una propuesta turística centrada en la tranquilidad y el contacto con la naturaleza.





Bajo el concepto de “Vivir sin Prisa”, Mar de las Pampas logró consolidarse como uno de los destinos más representativos del turismo sustentable en la costa argentina, promoviendo una experiencia alejada del turismo masivo y enfocada en la calidad ambiental y el bienestar de residentes y visitantes.





La postulación es el resultado de un trabajo conjunto entre la comunidad local, prestadores turísticos, comerciantes y el Estado municipal, quienes impulsan políticas destinadas a preservar la identidad que distingue a la localidad y fortalecer su posicionamiento a nivel nacional e internacional.





La posibilidad de integrar la lista de los mejores pueblos turísticos del mundo representa un importante reconocimiento para Mar de las Pampas y una oportunidad para seguir mostrando al mundo un modelo de desarrollo basado en la sustentabilidad, el cuidado ambiental y el respeto por la identidad local.









El resto de pueblos de nuestro pais que participan:





Villa Sanagasta (La Rioja)





Cachi (Salta)





Villa General Belgrano (Córdoba)





Tafí del Valle (Tucumán)





Zenón Pereyra (Santa Fe)





El Trapiche (San Luis)





Puerto Pirámides (Chubut)