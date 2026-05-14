Liberaron al adolescente acusado de cómplice en el tiroteo escolar de San Cristóbal

La causa por el asesinato de Ian Cabrera , de 13 años, en el marco del tiroteo escolar de la ciudad de San Cristóbal, en Santa Fe, escribió un nuevo capítulo este jueves con la liberación del adolescente acusado de ser cómplice del tirador. El juez decidió que la prisión preventiva de 90 días era " desproporcionada ".

Se trata del único adolescente imputable, por tener 16 años, en la investigación por el hecho que conmocionó a todo el país meses atrás. Aunque sigue imputado como partícipe secundario del homicidio y de dos tentativas de homicidio , fue liberado por decisión del ﻿ magistrado Matías Drivet, en una audiencia celebrada en Rafaela.

El juez de la Cámara de Apelaciones de Rafaela fundamentó su dictamen al considerar que la medida cautelar de 90 días de prisión preventiva que atravesaba el menor era excesiva y "desproporcionada" para el caso.

De acuerdo con el abogado defensor, Pedro Busíco , el imputado estuvo detenido algo más de 30 días.

Sin embargo, la resolución del juez Drivet incluyó ciertos lineamientos a seguir por el menor de edad.

El letrado Busíco explicó que su cliente deberá constituir un domicilio fijo en la ciudad de Santa Fe, retomar sus estudios formales en una institución de la provincia (ya sea de forma presencial o virtual), llevar adelante un tratamiento con un profesional de la salud mental.

Además, se le dictaron dos importantes prohibiciones. Primero, no puede trabajar en redes sociales, y en segundo lugar, el juez decidió negarle el ingreso a la ciudad de San Cristóbal.

A pesar del beneficio que recibió el adolescente, la fiscalía seguirá adelante con la investigación respecto del ataque a balazos en el colegio en el que terminó muerto Cabrera.

Fuentes vinculadas al caso destacaron que, dependiendo de las pruebas que se recolecten, el caso podría derivar en un juicio, en el archivo de la causa o en una salida alternativa.

El ataque que derivó en la muerte de Ian Cabrera Núñez ocurrió el 30 de marzo de este año, en la escuela 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe. El alumno de 13 años murió luego de recibir un disparo de escopeta que ejecutó otro estudiante, dos años mayor que él.

El ataque a balazos se produjo a primera hora, poco después de las 7 e incluso antes de que izaran la bandera. Por el tiroteo, otros ocho estudiantes sufrieron heridas y uno terminó internado.

Fuente: Clarín