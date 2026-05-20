La muerte del fundador de Mango: la jueza cree que Jonathan Andic mató a su padre por su obsesión con el dinero y el temor a que cambiara su testamento

La jueza que investiga la muerte de Isak Andic (71) , fundador de Mango , concluye que hay indicios de que su hijo Jonathan (45) lo mató de forma "premeditada" por su "obsesión con el dinero" , ante el temor de que su padre cambiara el testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación de ayuda social .

En el auto donde acuerda prisión para Jonathan Andic eludible con una fianza de un millón de euros, dinero que este último ya ha entregado, la jueza enumera media docena de indicios que apuntan a una "participación activa y premeditada" del detenido en la muerte de su padre, el hombre más rico de Cataluña, al caerse en una ruta de montaña en Collbató (Barcelona) en diciembre de 2024.

La magistrada subraya que, para lograr sus objetivos económicos, el hijo ejercía una "manipulación emocional" sobre su padre .

En concreto, destaca que, aunque el investigado negó desavenencias con el fallecido, sus mensajes de WhatsApp demuestran que el motivo principal de su mala relación era su "obsesión" con el dinero, hasta el punto de que pidió a su padre una herencia en vida que este "se vio obligado a aceptar" .

Según la instructora, a mediados de 2024 Jonathan supo que su padre tenía intención de cambiar el testamento para crear una fundación de ayuda a "personas necesitadas", lo que motivó un "cambio notable" en su relación.

Jonathan Andic, añade la magistrada, reconoció que su actitud con el dinero no era correcta y el padre, "en un intento de reconciliarse con su hijo", aceptó la excursión que le propuso con el fin de hablar los dos solos.

El auto añade sus contradicciones respecto a que había ido unas dos semanas antes a ese camino: la geolocalización de su vehículo lo sitúa allí el 7, 8 y 10 de diciembre de 2024.

La jueza también se basa en las conclusiones de la unidad de montaña de la policía de Cataluña, que determinó que para conseguir una pisada similar a la hallada tras el accidente "es necesario que se haga como mínimo cuatro veces en los dos sentidos" , por lo que es una acción que debe ser "deliberada, ejerciendo presión en el suelo" .

La jueza destaca que cuando Jonathan Andic llamó al servicio de emergencias afirmó que creía que su padre había caído por un barranco, aunque cuando le llamaron del Sistema de Emergencias Médicas "modificó la versión" y dijo que él iba delante, que había oído un ruido de piedras y que, al girarse, vio a su padre gritar y caerse.

También apunta como indicio que cambiara de teléfono el pasado 25 de marzo y borrara el contenido del antiguo, que según le dijo a su secretaria le habían robado en Quito en un viaje realizado entre el 24 y el 26 de marzo, coincidiendo con las noticias sobre la reapertura de la investigación judicial.

Fuentes de la familia afirmaron tener un convencimiento "absoluto" de la inocencia de Jonathan Andic y aseguraron que "no existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él".

En este sentido, se mostraron "seguros de que el desarrollo de las diligencias así lo demostrará", y pidieron que "se respete el principio de presunción de inocencia".

La muerte de Isak Andic, una de las personas más ricas de España, causó una gran conmoción.

El empresario, de 71 años, que creó de la nada una de las mayores firmas de moda del mundo, se precipitó al vacío el 14 diciembre de 2024 mientras hacía senderismo con su hijo en un conocido lugar de montaña, a las afueras de Barcelona.

Su hijo Jonathan, el mayor de sus tres hijos, era el único que lo acompañaba en aquel paseo.

Investigada inicialmente como un accidente de montaña, la causa fue archivada provisionalmente a comienzos de 2025. Meses más tarde, sin embargo, la Justicia decidió reabrirla y realizar nuevas pericias. La prensa local informó entonces de que la policía catalana estaba investigando el teléfono celular de su hijo Jonathan.

Estas pericias, según informaron medios locales, avanzaron luego de que el hijo mayor del empresario muerto cayera en contradicciones en sus declaraciones como testigo.

Durante estos meses, la jueza ha ido tomando declaración al entorno del empresario fallecido, entre ellos a sus otras dos hijas, según informó La Vanguardia.

Fuente: Clarín