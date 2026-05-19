La deuda de la Provincia paralizó la obra de cloacas en Madariaga

MADARIAGA





La empresa ARRCA, responsable de la obra de ampliación de la red cloacal en General Madariaga —que beneficiará a 12.000 vecinos mediante 2.400 conexiones domiciliarias y 318 bocas de registro—, se retiró de la ciudad debido a la falta de respuestas de la Provincia y a una deuda económica por parte del Gobierno bonaerense que actualmente supera los 1.500 millones de pesos.

El jefe de obra, Ricardo Tieri, explicó ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) y en medios locales que los trabajos se encuentran actualmente neutralizados. Asimismo, manifestó su expectativa de que el conflicto pueda resolverse a la brevedad para retomar las tareas y finalizar una obra que hoy presenta un 83% de avance.

En cuanto a las tareas pendientes, detalló que resta la construcción de dos pozos de bombeo —uno de ellos con la obra civil prácticamente concluida—, la ejecución del cruce de vías hacia la Estación de Bombeo Nº 2 y la conexión final con la planta depuradora.

Desde la firma explicaron que esta última etapa demanda una importante cantidad de materiales y trabajos específicos. “No solo implica la colocación de caños, sino también la ejecución de la parte eléctrica, con instalación de tableros y terminaciones de acero inoxidable”, indicaron.

Por otra parte, destacaron el buen diálogo mantenido con el Municipio, aunque aclararon que la situación excede a la administración local. En ese sentido, remarcaron la necesidad de que las autoridades provinciales prioricen este tipo de obras que se encuentran próximas a su finalización.

Cabe señalar que, si bien el avance alcanzado es significativo, los vecinos aún no pueden conectarse a la red, ya que la obra no está concluida y hacerlo implicaría un riesgo sanitario y estructural.

Frente a esta problemática, el intendente Carlos Esteban Santoro anunció que solicitará una audiencia con la Dirección de Agua y Cloacas del Ministerio de Infraestructura de la Provincia, con el objetivo de gestionar la reactivación y pronta finalización de los trabajos.

Cabe recordar que la obra se inició en 2023 y ya había sufrido una paralización de siete meses por cuestiones económicas. En aquella oportunidad, el conflicto pudo destrabarse gracias a las gestiones realizadas por el jefe comunal ante el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis, en mayo de 2024.