Juicio por Maradona: según Luque, “el único que me defendería es Diego”

El neurocirujano Leopoldo Luque , uno de los principales acusados por la muerte de Diego Armando Maradona (60) , aseguró este jueves que fue “el que más quiso ayudar al paciente” y que en el debate “todas las balas van dirigidas” hacia él, con relación a los testigos y la prueba exhibida.

Luque se paró de su lugar a las 10.50 y encaró hacia el asiento ubicado frente a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, del Tribunal N° 7 de San Isidro. En ese momento Gianinna y Jana Maradona pidieron salir de la sala para no estar presentes al momento de la declaración del imputado, la séptima en lo que va de las 12 audiencias .

“Primero quisiera aclarar algo que fue discutido y que la evidencia lo está mostrando y es que Maradona estaba completamente lúcido al momento del alta (de la Clínica Olivos). Era el mismo Maradona que plantó a (Vladimir) Putin y al Papa. Él en ese momento se quería ir a su casa, eso quedo muy claro, era su derecho ”, sostuvo Luque, luego de agradecerle a los jueces la oportunidad de defenderse una vez más.

El imputado se defendió de las acusaciones en su contra y de la prueba, puntualmente basada en chats y audios, donde lo vinculan con la prohibición de hacerle estudios a Maradona y de internarlo en un centro de rehabilitación .

“Yo fui la persona que más lo quería ayudar al paciente, y que más contacto tuvo. Es lo más fácil agarrársela contra mi porque soy el que más contacto tuvo. De todo lo que rodeó a Diego el único que diría la verdad y me defendería es Diego ”, afirmó.

Luque declaró con mayor énfasis que sus anteriores exposiciones. Por momentos se lo notó angustiado . “Me toca defenderme de todo” y “todas las balas van dirigidas a mí”, dijo en fragmentos de su testimonio.

“Me toca defenderme de la parte cardiológica y de la pericial y lo voy a hacer. No seré perito, pero me voy a defender ”, dijo y contó que estudió para poder exponer en este juicio donde está acusado del homicidio con dolo eventual, que podría condenarlo a hasta 25 años de cárcel.

Promediando su declaración, el neurocirujano se introdujo en las testimoniales de los médicos Mario Schiter y Federico Corasaniti, quienes actuaron en la autopsia de Maradona, el primero como veedor y el segundo como una de las principales autoridades. Ambos formaron parte de la Junta Médica donde se determinó que Maradona murió de una insuficiencia cardíaca .

“En el medio de la autopsia Schiter y Corasaniti llegan a una conclusión. Ferrari (Pablo, perito) llega a otra conclusión totalmente diferente. Él no está viciado, se dio cuenta que no fue un evento como descubrieron”, sostuvo Luque.

El imputado apuntó directamente a los testigos médicos que declararon y que lo harán en las próximas audiencias. “Nadie va a poder sostener que tuvo una miocardía dilatada por la bibliografía”, expresó.

“El resultado al que llega la Junta Médica no es el correcto, no hay diagnóstico de insuficiencia cardíaca ”, afirmó, mientras que mostró en la pantalla de un televisor una presentación en la que exhibió momentos de la autopsia y fragmentos de bibliografía.

Previo a ello avisó qué imágenes iba a reproducir luego de la tensa situación que se vivió en su última declaración donde exhibió unos segundos de la autopsia con la presencia de Gianinna Maradona , quien lo insultó y le produjo una crisis de nervios que derivó en la suspensión de la audiencia.

Luego afirmó que la fiscalía y las partes buscan introducir que tenía edemas para “sostener la acusación”. “Si no hay edema no hay paciente que descuidamos”, sostuvo, y remarcó que “no tendría sentido la acusación”.

Cuando Luque se disponía a hablar sobre la agonía de Maradona, que los fiscales aseguraron que sufrió al menos 12 horas previas a su muerte, su abogado Francisco Oneto le pidió que no declare ya que es un tema relacionado a la Junta Médica, un tramo que todavía no se debatió en el juicio.

"Por sugerencia de mis abogados, a pesar de que quería seguir defendiéndome, voy a seguirla más adelante ”, finalizó Luque, antes de agradecer a los jueces por la nueva oportunidad de declarar.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín