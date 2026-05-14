Incómodo momento para Kicillof: le reclamaron que hable de “Cristina libre” y sus seguidores taparon los gritos con cánticos de “Axel Presidente”

Axel Kicillof iba por los primeros minutos de su discurso, en un acto que debía ser de formación política y que terminó exponiendo, otra vez, la interna del kirchnerismo con las elecciones 2027 en el horizonte. Ocurre que el gobernador de la provincia de Buenos Aires se vio sorprendido por gritos que llegaron desde la platea, donde un grupo de militantes cristinistas desplegaron una bandera y le reclamaron que pida por la libertad de Cristina Kirchner.

El incómodo momento para Kicillof tuvo lugar en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, en La Plata, como parte de la clase inaugural del Curso de Formación Política 2026, del Instituto de Capacitación Política. Al mandatario provincial lo acompañaban la vicegobernadora, Victoria Magario, y el intendente platense, Julio Alak, quien le cedió la palabra.

"Refutamos la idea de que no haya interés, de que no haya compromiso, de que no haya posibilidad de ir más al hueso", dijo el gobernador justo antes de ser interrumpido.

De pronto, desde abajo, llegó el reclamo.

"Axel, queremos saber cómo liberar a Cristina" , le gritaron. Es el mismo reclamo que le hacen desde La Cámpora para agitar la interna con el Movimiento Derecho al Futuro, la agrupación que lanzó el gobernador en mayo de 2025.

"Exacto", respondió Kicillof, que recurrió a un mate para pasar el mal trago.

Todo quedó registrado en la transmisión oficial, que intercaló el plano corto del gobernador con un paneo de la platea. Llegó a verse a un pequeño grupo de militantes que siguieron exclamando: "Cristina libre, Axel".

Hubo murmullos e incomodidad . El gobernador intentó volver al hilo de su discurso. "Entonces... entonces", dijo. Se escucharon entonces chiflidos y más gritos cruzados.

Al rescate salieron los seguidores de Kicilllof. "La única forma es con Axel Presidente", fue el grito que le arrancó una sonrisa al mandatario bonaerense. Los aplausos taparon los gritos y dieron paso al cántico que terminó de sofocar la pequeña protesta interna del kirchnerismo.

"Axel Presidente, Axel Presidente", cantaron desde la platea y desde los palcos, donde agitaban Andrés Larroque, el excamporista que es ministro de la Comunidad en la provincia de Buenos Aires; la actriz Victoria Onetto, subsecretaria de Políticas Culturales de la Provincia; y el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.

Segundos más tarde, Kicillof retomó su discurso. "Entonces.. Y sí, así, tenemos que transformar la justicia, tenemos que transformar a nuestro país", dijo. Pero aún quedaba una pausa,

Fue cuando los mismos militantes kirchneristas desplegaron en la platea una bandera con la leyenda "Cristina libre", según registró la periodista Macarena Ramírez. Allí reaparecieron los gritos, los murmullos y los chiflidos.

"Está bien, compañeros", intentó terciar Kicillof. "Lo que tenemos que hacer hoy es ponerle un marco y un hilo conductor a lo que se ha presentado como un curso de formación en cuatro módulos", regresó el gobernador al discurso de la escuela política.

"Decía Perón ' En el mundo la verdadera política es la política internacional, lo demás es poítica de cabotaje' , así que tratando de respetar los tiempos voy a empezar por ahí", añadió.

Hubo una mención del gobernador bonaerense a la expresidenta sobre el final de su discurso, después de un tema de actualidad: la marcha universitaria del martes.

"Somos un país que tiene una trayectoria y una capacidad, por eso vuelvo a decir que lo último que se puede hacer, y lo dijeron estos días millones de personas, es entregar nuestra universidad, nuestros científicos, nuestras capacidades", exclamó Kicillof.

"¿Para qué este curso de formación? Tenemos que entender, tenemos que analizar, tenemos que comprender para una sola cosa: para transformar. Venimos a transformar, a construir, esto no es ni nostalgia ni pieza de museo. Tenemos que pensar como forma de militar para construir una Argentina justa, libre y soberana", arengó.

Y cerró con golpes a la mesa y el mate volteado: "Con estas palabras, con esta emoción de ser miles y miles en esta tarea, con los pibes y pibas comprometidos, doy por inaugurado el curso de formación política del Partido Peronista de provincia de Buenos Aires. Muchas gracias a todos. Y sobre todo a defender lo nuestro. Viva Perón, Viva Evita, Viva Néstor, Viva Cristina".

Fuente: Clarín