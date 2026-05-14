Fuerte Apache: megaoperativo antinarco para desarmar 14 bunkers tras una balacera que dejó un vecino herido

Policía Bonaerense y Gendarmería lanzaron un megaoperativo en Fuerte Apache para desarmar dos bandas narcos en el barrio de monoblocks ubicado en Ciudadela, luego de una balacera que tuvo lugar la semana pasada y dejó como resultado un vecino herido que quedó en medio de los disparos.

El operativo comenzó durante la madrugada y seguía pasadas las 8. Contó con el trabajo de más de 500 oficiales, que apuntaron a realizar 14 allanamientos según informó TN .

La semana pasada, los vecinos grabaron y compartieron en redes sociales los videos de un tiroteo que tuvo lugar durante la madrugada. U n hombre de 68 años resultó herido, luego de recibir el impacto de una bala perdida.

Fuente: Clarín