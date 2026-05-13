Frotar un morrón rojo por la parrilla: por qué recomiendan hacerlo cuando cocinás cerdo

A la hora de hacer un asado , existen pequeños secretos que pueden cambiar por completo el resultado final. Uno de los más curiosos y cada vez más populares consiste en frotar un morrón rojo sobre los hierros calientes de la parrilla antes de cocinar cerdo .

Aunque para muchas personas puede sonar extraño, este método tiene varias ventajas. Además de ayudar a limpiar la superficie, el morrón libera aromas y jugos naturales que mejoran la experiencia de cocción y ayudan a neutralizar el olor fuerte que suelen dejar algunos cortes grasos.

Cuando el morrón entra en contacto con los hierros calientes, libera parte de sus aceites naturales, azúcares y jugos internos . Ese contacto genera un aroma vegetal y ahumado que ayuda a disimular restos de grasa acumulada y deja una fragancia distinta sobre la parrilla antes de colocar la carne.

Además, el morrón rojo tiene una leve acidez natural que puede colaborar a despegar residuos quemados adheridos a los hierros.

Por eso, muchas personas comenzaron a incorporarlo como un truco simple para mejorar la cocción del cerdo.

Entre las principales ventajas de este método aparecen:

Además, al tratarse de un ingrediente natural, se volvió una alternativa muy utilizada por quienes prefieren evitar limpiadores industriales antes de cocinar.

El procedimiento es muy simple y lleva apenas unos minutos.

Lo ideal es hacer este truco antes de cocinar bondiola , costillas o matambre de cerdo , ya que son cortes que suelen desprender más grasa durante la cocción.

Este método combina limpieza, aroma y practicidad. Además, no requiere productos especiales y se puede hacer con ingredientes que hay en casa.

Fuente: TN