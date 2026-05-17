Encarcelaron con prisión preventiva a una abogada acusada de matar a su madre e intentar asfixiar a su hijo

En las últimas horas, la Justicia dictaminó la prisión preventiva de una mujer de 49 años , acusada de haber asesinado a su madre e intentado asfixiar a su hijo .

El episodio por el cual fue encarcelada ocurrió en la madrugada del 7 de abril, en una vivienda ubicada en Don Torcuato, partido de Tigre.

La mujer es abogada y trabajaba como funcionaria judicial en la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico. Sin embargo, disponía de licencia psiquiátrica luego de haber intentado quitarse la vida unas semanas atrás. En ese marco, su madre, una jubilada de 79 años , viajó desde Italia para quedarse con su hija y nieto de 14 años .

Según informó La Gaceta , el verdadero horror comenzó a partir de un llamado telefónico de la acusada hacia su hermana. La abogada le expresó: “Me mandé una cagada. La policía está afuera”, y cortó la conversación.

Con un mal presentimiento, la mujer acudió rápidamente con su esposo al domicilio ubicado sobre la calle Entre Ríos al 1300 , y al mismo tiempo, un móvil policial se acercaba al lugar tras la alerta de una vecina que escuchó gritos.

En el interior de la casa la escena fue desgarradora: la mujer de 79 años estaba tendida en la cama, con una almohada sobre la cara y varias manchas de sangre en el cuerpo . En paralelo, el hijo adolescente había logrado escapar luego de que, según dijo, su madre intentara matarlo .

El chico le relató a sus tíos, quienes habían llegado a la casa luego del episodio, que se despertó en medio de la noche porque sentía que le estaban poniendo papeles en la boca . Inmediatamente se dio cuenta de que era su madre , y hubo un forcejeo hasta que logró huir y pedir ayuda.

La acusada fue imputada por homicidio agravado por el vínculo por el crimen de su madre y por homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa por el ataque a su hijo. El fiscal José Amallo , titular de la UFI de Don Torcuato, solicitó que se le realicen estudios psicológicos y psiquiátricos para determinar si la mujer se encontraba en sus facultades mentales para discernir sobre lo que hacía.

Por decisión del juez de Garantías del Departamento Judicial San Isidro, Ricardo Costa , la imputada está con prisión preventiva y permanece alojada en la cárcel de Melchor Romero.

Fuente: TN