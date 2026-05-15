El pronóstico del tiempo para este viernes 15 de mayo en todo el país

En medio de una semana con temperaturas que rozaron lo invernal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este viernes 15 de mayo en todo el país y detalló cómo seguirán las condiciones de cara al fin de semana . Además, advirtió que no hay alertas por condiciones adversas en ninguna provincia del territorio nacional.

Según el parte del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, el tiempo en la ciudad de Buenos Aires se mantendrá similar a los últimos días. Este viernes el cielo estará levemente nublado por la mañana, mientras que la temperatura mínima será de 8°C y trepará hasta los 19°C de máxima.

Tampoco se esperan lluvias y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, la humedad será del 85% y la visibilidad será óptima . Por la noche se podría presentar un poco más de viento , con una temperatura de 14ºC.

El sábado , en tanto, se mostrará más adverso. Se espera una jornada prevalentemente nublada y viento moderado desde el este. La mínima rondará los 4 grados, para posicionarse en 12°C y la máxima se fijará en 19°C. Además, no se descartan lluvias, con hasta un 40% de probabilidades por la tarde y la noche.

Según las previsiones del organismo, el domingo mostrará una leve mejoría, ya sin posibilidades de lluvia y con cielo parcialmente nublado. De todos modos, la temperatura se mantendrá baja, oscilando entre los 7°C y 15°C. Durante esta jornada se registrarán vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora y dan paso a una próxima semana un poco más soleada.

Por otro lado, en el conurbano bonaerense se espera un escenario similar , aunque con temperaturas más bajas. Este viernes la mínima parte de los 2°C y la máxima llega a los 17°C, con ráfagas de hasta 22 kilómetros por hora.

Durante el sábado se esperan lluvias por la tarde y noche , mientras el cielo se encontrará nublado durante toda la jornada y la temperatura se mantendrá entre los 8°C y 16°C.

Otra de las previsiones del SMN para el fin de semana se focalizan en la Patagonia . Allí, tanto el viernes como el sábado se producirá una fuerte intensificación de los vientos provenientes del norte, lo que afectará a gran parte del sur del país .

Para el domingo es probable que se produzca un aumento de inestabilidad sobre partes del centro y norte del país. Las ráfagas se sentirán con fuerza de 60 a 70 kilómetros por hora en diversos sectores patagónicos, La Pampa y Buenos Aires, con abundante nubosidad. En la cordillera se prevé otro periodo de inestabilidad, con lluvias que luego darán paso a nevadas.

Fuente: La Nación