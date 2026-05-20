El Ejército apela al trueque para arreglar una camioneta en Mendoza: propone pagar los repuestos con toneladas de membrillo

El Ejército argentino lanzó una insólita licitación con la premisa de arreglar una camioneta en un establecimiento de la fuerza en San Rafael, Mendoza, y propone un trueque, ofreciendo pagar los repuestos con toneladas de membrillo .

Según se informó, el Ejército, bajo la forma de la permuta, busca las autopartes que necesita para reparar una camioneta Chevrolet S10 2.8 TDI STD 4x4 Electronic CD modelo 2010 que pertenece al establecimiento Cuadro Nacional.

Lo que propone la fuerza a través de la licitación es pagar los repuestos a quien los ofrezca por una menor cantidad de toneladas de membrillo .

En el pliego de la licitación se deja constancia que las autopartes deben tener una garantía de al menos seis meses y que los fletes estarán a cargo del oferente. Además, aclaran que todos los impuestos y los gastos posteriores de comercialización del membrillo estarán a cargo de quien gane la licitación.

Entre los repuestos que solicita la fuerza se detallan filtros de aire, combustible y aceite; semiejes completos; masas delanteras ABS; rótulas; extremos de dirección; bieletas; bujes; brazos pitman; amortiguadores; kit de embrague; volante de embrague; bomba de agua; tensor; correa de accesorios y escobillas limpiaparabrisas.

Quien se imponga en la licitación tendrá un plazo máximo de treinta días para entregar las autopartes y recién veinte días después de hacerlo podrá retirar el membrillo .

La licitación se realiza a través de la plataforma COMPR.AR. El pliego de la licitación identifica al subdirector de Remonta y Veterinaria, coronel Ángel Octavio Peluffo y al director de esa dependencia de la fuerza, el general de brigada Julián Andrés Massi Filippa, para sellar el acuerdo.

La insólita licitación se da en medio de una compleja situación de las fuerzas armadas, con fuertes reclamos de inversión estratégica y equipamiento.

Como contó Clarín , el último domingo el almirante Juan Carlos Romay, jefe de la Armada Argentina, hizo un contundente reclamo ante el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti y la plana mayor de la Marina.

Romay dirigió su mensaje quirúrgicamente elaborado ante los invitados a la Base de Puerto Belgrano. Además de Presti, como máxima autoridad, estuvo el canciller Pablo Quirno, además de jueces, diputados y senadores.

En su discurso por el Día Nacional de la Armada Argentina, Romay advirtió sobre la necesidad de adquirir equipamiento y tecnología ante la creciente tensión internacional.

Fuente: Clarín