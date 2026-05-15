Día 77 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este viernes 15 de mayo en su 77° día de guerra . Hay expectativa global por las repercusiones de la reunión entre el presidente norteamericano Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping de cara al desarrollo del conflicto bélico.

Por el alza de los combustibles, Estados Unidos registró su mayor aumento anual de inflación en casi tres años . Por su parte, el negociador iraní asegura que Teherán está “preparado para cualquier opción”. Mientras tanto, las negociaciones de paz se ralentizaron.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo .

Fuente: La Nación