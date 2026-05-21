Desbarataron una organización narco que usaba un local de comida peruana en Palermo como punto de venta

Agentes de la Policía Federal Argentina desarticularon una organización narco que operaba entre la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del conurbano bonaerense.

En los procedimientos fueron detenidas siete personas y se secuestraron 77 kilos de cocaína de máxima pureza . Además encontraron marihuana, dinero en efectivo y maquinaria utilizada para procesar estupefacientes.

La investigación estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA y se desarrolló durante varios meses bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional. Según informaron fuentes policiales, la banda tenía fuerte presencia en el Barrio Rodrigo Bueno , aunque también operaba en Villa Crespo , Palermo , Flores y Floresta .

La causa comenzó en mayo de 2024, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad interceptaron a una mujer en Villa Crespo que transportaba dos kilos de cocaína . Durante ese operativo también le secuestraron dos celulares. Su análisis fue clave para avanzar sobre el resto de la estructura.

Con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5 , a cargo de Franco Picardi, y del Juzgado Federal Nº 12 de Julián Ercolini , los investigadores lograron identificar a 16 sospechosos y reconstruir el funcionamiento de la organización.

Según se determinó, la banda estaba integrada por proveedores, distribuidores, vendedores minoristas y personas encargadas de realizar entregas bajo la modalidad “pasamanos”. Parte de la droga era acopiada en un departamento de la calle Malabia, en Villa Crespo .

Además, los investigadores detectaron que uno de los puntos de venta funcionaba en un local de comida peruana sobre la avenida Córdoba , en Palermo. También encontraron movimientos vinculados a la comercialización de droga en Flores y Floresta, incluso cerca del Hospital Teodoro Álvarez.

Uno de los focos principales de la investigación apuntó a una pareja radicada en el Barrio Rodrigo Bueno , acusada de coordinar la distribución de grandes cantidades de droga y abastecer distintos puntos de venta.

Las averiguaciones también permitieron identificar a una mujer de Avellaneda señalada como proveedora de cocaína para la organización y a un hombre apodado “Cuchi”, quien ya había sido vinculado a causas por narcotráfico y actualmente se desempeñaba como empresario nocturno y organizador de eventos musicales.

Los investigadores sospechan además que parte del dinero obtenido por la venta de droga era cambiado en una financiera de Nueva Pompeya . El responsable del lugar quedó bajo investigación por presunto lavado de activos .

Con todas las pruebas reunidas, el juez Ercolini ordenó 20 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la Ciudad y en las localidades bonaerenses de Quilmes, Avellaneda, Moreno y La Reja.

Durante uno de los operativos, los agentes encontraron una cocina clandestina dentro del Barrio Rodrigo Bueno . Allí sorprendieron a uno de los acusados mientras elaboraba y compactaba panes de cocaína.

En el lugar secuestraron moldes y sellos con formas de delfines, caballos, pistolas y coronas , utilizados para marcar los panes de droga y distinguir la producción de la organización.

Además de los 77 kilos de cocaína, los efectivos incautaron casi cinco kilos de marihuana , máquinas compactadoras, elementos para medir la pureza de los estupefacientes, teléfonos celulares, documentación y una importante suma de dinero en efectivo.

Fuente: TN