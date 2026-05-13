Los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino tienen mensualmente una actualización de haberes , de la que se excluye el bono extraordinario que se mantiene sin cambios, por lo que, una vez conocido el último índice de inflación, se puede conocer de cuánto es el aumento a los jubilados en mayo 2026 .

En mayo este reajuste es del 3,38% , en concordancia con la inflación registrada en marzo, que fue del 3,4% . Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales , y eso arroja el valor exacto actualizado.

El aumento se complementa con el bono extraordinario , cuya aplicación depende de la escala de ingresos del beneficiario. Este es para quienes reciben la mínima de $70.000 , cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Por lo tanto, cobran en total unos $463.174,10 .

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en mayo, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones:

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional , el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro , el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Fuente: La Nación