Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina este jueves 21 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cuáles son las diez ciudades más frías de la Argentina este jueves 21 de mayo. Según el ranking de los especialistas, Malargüe (Mendoza) , registra la temperatura más baja, con -2,8°C , sensación térmica de -5,8°C y humedad del 88%.

El segundo lugar lo ocupa para El Calafate (Santa Cruz) , con una temperatura de 0,6°C (ST: -1,8°C) y humedad del 100%.

El podio lo completa San Rafael (Mendoza) , con una temperatura de 0,8°C (ST: -1,6°C) y humedad del 82%.

El resto del top 10 de las 8 de la mañana está conformado por:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para dos provincias. Este tipo de alertas indican que pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños, niñas, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Las zonas afectadas por frío extremo, según los especialistas, son:

Fuente: TN