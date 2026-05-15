Con el frío polar cada vez más cerca, ¿habrá lluvias el fin de semana en el AMBA?: qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes una jornada estable y con temperaturas agradables en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, como previa de un fin de semana que podría tener algunas lluvias.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 19, en un día que comenzó con cielo despejado, algo de humedad y ambiente fresco durante las primeras horas de la mañana. Con el correr de la jornada, la nubosidad irá en aumento, aunque no se esperan precipitaciones.

Los vientos soplarán leves, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad de lluvias se mantendrá en 0% durante todo el viernes. Así, el cierre de la semana laboral se perfila con condiciones ideales para actividades al aire libre y sin fenómenos meteorológicos adversos previstos.

El panorama comenzará a complicarse durante el fin de semana. Y es que para el sábado, el SMN prevé una jornada más inestable, con t emperaturas entre 12 y 17 grados y probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde y la noche. Durante la mañana el cielo se mantendría mayormente nublado, mientras que hacia las últimas horas del día podrían registrarse precipitaciones débiles en distintos sectores del AMBA.

Además, el organismo anticipa un nuevo descenso de la temperatura para el domingo, cuando comenzará a sentirse con más fuerza el ingreso de aire frío. La jornada tendrá cielo parcialmente nublado, una mínima de 7 grados y una máxima de apenas 15.

El fresco continuará al inicio de la próxima semana. Según el pronóstico extendido, el lunes 18 y el martes 19 de mayo se registrarían las mañanas más frías en lo que va del mes, con mínimas de 6 grados y máximas que oscilarán entre 16 y 19 grados.

El SMN también indicó que las próximas jornadas estarán acompañadas por viento leve del sector sur y sudoeste, con muy baja probabilidad de lluvias y condiciones estables en toda la región metropolitana.

Fuente: Clarín