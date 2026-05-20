Cómo operaba la banda de presuntos falsos médicos que atendían en clínicas truchas con matrículas robadas

La investigación contra la red de clínicas clandestinas que funcionaba bajo el nombre “Argentina Salud” reveló una estructura montada como si fuera un verdadero emporio médico.

Atendían las 24 horas , ofrecían distintas especialidades, tenían mutual propia, ambulancias y hasta farmacias donde vendían medicamentos sin habilitación.

Pero detrás de esa fachada, según la Justicia, operaba una organización dedicada al ejercicio ilegal de la medicina y a estafas con certificados y sellos falsos. “De las 4 sedes, una estaba clausurada y las otras tres no contaban con habilitación”, señaló una fuente de Salud provincial a TN.

Los allanamientos realizados en las últimas horas en González Catán, Virrey del Pino y San Justo dejaron al descubierto una trama integrada por unas 30 personas . Seis quedaron detenidas como principales acusadas, mientras que otras 23 fueron demoradas por distintos grados de participación.

Según la causa, la banda usaba matrículas reales de médicos que eran robadas de Internet o copiadas de documentación oficial. Con esos datos confeccionaban recetas, certificados y estudios médicos apócrifos . En algunos casos, incluso había personas sin ningún título habilitante atendiendo pacientes.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores fue el despliegue logístico de la organización. La estructura contaba con nueve ambulancias, más de 50 sellos médicos truchos y camionetas con patentes adulteradas. Además, durante los operativos también secuestraron armas de fuego.

Detrás de la investigación aparece además una posible conexión con los llamados “caranchos” , las maniobras fraudulentas vinculadas a accidentes de tránsito y juicios por lesiones.

Los investigadores sospechan que la banda se aprovechaba de siniestros reales e incluso que algunas lesiones podían haber sido provocadas para generar certificados médicos y reclamos judiciales.

El abogado Nicolás Zambelli , representante de una de las médicas damnificadas, contó cómo comenzó a descubrirse la maniobra. “En diciembre recibimos un llamado del seguro porque había un siniestro que estaba pasando una operación a nombre de mi clienta. Da la casualidad de que una empleada del seguro la conocía y dijo: ‘Ella es pediatra y esteticista, no cirujana’ ”, relató.

“A partir de ahí empezamos a averiguar y encontramos que esta clínica de Virrey del Pino firmaba documentos a nombre de mi clienta ”, explicó el letrado. La denuncia derivó en una investigación de la UFI N° 1 de La Matanza.

“Descubrimos que había al menos 15 víctimas más , médicos a los que les estaban usando los sellos y las firmas”, agregó Zambelli.

La organización llevaba al menos cinco años funcionando y, de acuerdo con la investigación, dos de los principales sospechosos tenían antecedentes. Uno de ellos es el dueño, acusado de homicidio , y otros vinculados a robos de camiones en la modalidad conocida como “piratería del asfalto”.

Ahora los acusados enfrentan cargos por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos .

La causa podría agravarse a medida que aparezcan pacientes afectados por falsas atenciones o certificados adulterados.

Fuente: TN