Chascomús: un vecino atacó a un chico de 15 años al que estaban por subir a una ambulancia después de sufrir un choque y murió

La muerte de un chico de 15 años que fue atropellado cuando iba de acompañante en una moto y luego golpeado por un vecino mientras estaba en la camilla para ser subido a una ambulancia causó una gran conmoción en Chascomús. El violento episodio quedó grabado y en el video se ve cómo Leonardo Marcelino ahorca a Kevin Martínez , le pone una rodilla en la cabeza y después comienza a golpearlo salvajemente en la cara.

El choque y el ataque ocurrieron el martes pasado y, según dijeron fuentes policiales a Clarín , Kevin murió el miércoles.

Todo se inició en el cruce de Jacarandá y Julián Quintana , en esa ciudad ubicada a 130 kilómetros de Capital, cuando un Ford Ka, conducido por María Antonella Saint Jean, de 25 años, chocó contra una Honda XR 150 en la que iba Kevin y otro adolescente de 17.

Por el choque los dos chicos resultaron heridos y una ambulancia y la Policía llegaron para asistirlos.

En ese contexto, mientras Kevin aguardaba por ser trasladado sobre una camilla, Marcelino se le acercó, lo agarró del cuello, le puso la rodilla en la cabeza y le pegó varios golpes en la cara .

Todo delante de oficiales de la Policía Bonaerense y el personal de la ambulancia que no intervinieron. Cuando Marcelino dejó de golpearlo, recién ahí se acercó una mujer policía que lo invitó amablemente a retirarse.

Mientras el chico gritaba y pedía ayuda, se escucha a algunos vecinos que le reprochan la actitud a Marcelino. Finalmente, Kevin fue subido a la ambulancia, ante la mirada de los testigos e incluso del agresor, que seguía en el lugar.

Kevin murió el miércoles, según fuentes policiales, y aun no está claro si fue por las heridas que sufrió en el accidente o los golpes en la cabeza que le dio Marcelino. En principio, el chico de 15 años tenía una fractura en una pierna y por eso gritaba de dolor y el más grave era el de 17. Luego vinieron el ahorcamiento, la rodilla en la cabeza y las piñas.

En un principio circuló la versión de que los chicos escapaban de un robo y el Ford Ka los perseguía, pero más tarde fue desmentida.

Sin embargo, la moto en la que iban los dos adolescentes era robada. Tenía un pedido de secuestro vigente desde el 9 de mayo, por orden de la Fiscalía N° 9 de Chascomús. Por eso en principio circuló

La mamá de Kevin dijo que no sabe por qué el hombre comenzó a golpear a su hijo y que igualmente "no se justifica la crueldad con la que toma la decisión de ensañarse con un chico de 15 años".

Además, hizo hincapié en "la frialdad con la que la Policía deshonra por completo su uniforme , seguramente son padres, y la manera en la que ellos dejan y permiten que esta persona se tome el tiempo que necesitó para llevarse la vida y golpearlo".

Contó que el otro chico era un compañero de Martínez del colegio de su hijo. Y negó haber tenido algún contacto con Marcelino. "Es un vecino que lo único que lo vincula es que el accidente fue a media cuadra o cerca de su casa", añadió.

Al dar detalles sobre cómo fue la situación, la madre de la víctima expuso: "Él choca, lo sientan, la ambulancia lo deja estable, se van con el que era prioridad. Estaba sentado gritando por su pierna, que estaba fracturada. En la camilla la policía lo esposa, lo tratan de manera mala". Luego viene la golpiza.

Para el abogado de la familia, "hubo responsabilidad policial. No tengo dudas que es un homicidio agravado". En ese sentido dijo que lo que el joven sufrió fue un accidente de tránsito. "Eso está muy lejos de causarle la muerte. Lo que lo hace es, como va a demostrar la pericia, son los golpes y para eso la policía y el personal de la ambulancia lo deja indefenso en la camilla ".

La causa está caratulada como homicidio culposo y la fiscal Bertoletti Tramuja dispuso que la SubDDI Chascomús lleve adelante la causa.

Fuente: Clarín