“Anacrónico, estúpido y vendepatria”: Kicillof apuntó contra Milei, pero le reclamaron por la libertad de Cristina

En la apertura de un curso de formación política del PJ bonaerense, Axel Kicillof avanzó con dos de sus propósitos en esta etapa de construcción política -así la considera- para abonar su candidatura presidencial. El gobernador buscó mostrar el partido -en su reciente rol de titular- en marcha y tomó como eje la política internacional para marcar fuertes diferencias con Javier Milei , con un final de discurso casi en tono de campaña.

“Desde Estados Unidos, pasando por los países europeos, vemos que todos los países del mundo están pensando en cuidar las fuentes de trabajo, la soberanía, cómo desarrollar su industria, menos uno que se llama Argentina porque la gobierna un presidente retrógrado, anacrónico, absurdo , con teorías que no sirven y que no existen más”, levantó la voz Kicillof sobre el cierre del acto en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata.

En una exposición que planteó como si fuera una clase, el gobernador trazó un recorrido por las etapas del capitalismo moderno y en particular en Argentina, con los modelos agroexportador, de industrialización sustitutiva de importaciones -en ese tramo elogió a Perón- y el neoliberalismo desde la dictadura y en el menemismo, a los que parangonó con Milei.

“Hoy nos quieren convencer que esas recetas son la novedad, la panacea. En Argentina se privatizó, se llevó adelante un proceso de desindustrialización, se aplicó una reforma laboral. Esas políticas son antiguas y fracasaron ”, apuntó al Gobierno, y adelantó uno de los ejes que sostendrá en la campaña: “Estamos en un momento de turbulencia y transición. No nos debería resultar tan difícil explicarle a la sociedad argentina que lo peor que podemos hacer es entregar nuestra soberanía nacional, los recursos naturales, el trabajo y la industria, nuestras capacidades culturales, universitarias, científicas y tecnológicas. No sólo es anacrónico, no va mas, sino que es estúpido y vendepatria ”.

En ese tramo Kicillof le dedicó un comentario al pasar a la acumulación de revelaciones sobre el patrimonio y los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando hablaba del "derrame" de los modelos neoliberales: "Me sale decir como una cascada".

La interna y la tensión entre Kicillof y La Cámpora quedó reflejada en el inicio del acto, cuando desde el público dos veces interrumpieron al gobernador. “¡Pedí por Cristina, Axel!” , le gritó primero una mujer. El mandatario bonaerense asintió con la cabeza, en silencio, y retomó el discurso. Al rato de nuevo. “¡Queremos saber cómo vamos a liberar a Cristina!” , reclamó un joven, mientras desplegaban una bandera. “¡La única forma es con Axel presidente!” , le respondió otro desde la platea, y luego lo sacaron del teatro. “Tenemos que transformar la Justicia” , se limitó a decir Kicillof. "Es irrelevante, parte del folclore peronista" , procuraron bajarle el tono en su equipo.

Más tarde el gobernador se refirió a Néstor y a Cristina Kirchner para elogiar sus gobiernos y en el final, cuando los mencionó con Juan y Eva Perón, pero no aludió a su situación judicial. Alak sí lo hizo en la previa. “ Con Axel condenamos la detención injusta de Cristina Fernández de Kirchner” , incluyó el intendente a Kicillof, que avaló con un aplauso.

Acompañado en el escenario por la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente platense Julio Alak, Federico Otermín (jefe comunal de Lomas de Zamora) y el legislador bonaerense Mariano Cascallares, Kicillof puso en funcionamiento el curso y a la par lanzará una campaña de afiliaciones, como parte de la organización partidaria de cara al próximo proceso electoral.

A nivel nacional el PJ también tendrá actividad con un congreso convocado para el martes , y a su vez Agustín Rossi armó para este viernes una jornada sobre defensa nacional en el que expondrán los ex ministros Jorge Taiana y Nilda Garré, Juan Gabriel Tokatlian, Guillermo Carmona, Francisco Cafiero, senadores y diputados de Unión por la Patria.

“ Tenemos una doctrina para el 2027 que necesita intérpretes. Todos unidos triunfaremos. Volveremos a ser gobierno en 2027” , arengó Alak en el comienzo. Kicillof tomó los casi 20 mil inscriptos en el curso para contrastar los modelos de comunicación. “Nos quieren arrastrar a lo violento, superficial y breve. Refutamos la idea de que no haya compromiso de ir más al hueso”, indicó. “Venimos a transformar, a construir. Esto no es nostalgia ni una pieza de museo. Tenemos que militar para construir una Argentina libre, justa y soberana”, cerró. Al final cantaron la marcha peronista.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín