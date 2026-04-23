Violento accidente en Floresta: una camioneta chocó con una moto y se incrustó en una concesionaria

Un impactante choque tuvo como protagonistas a una camioneta y una moto durante las primeras horas de la mañana de este jueves en el barrio porteño de Floresta.

El dramático episodio ocurrió minutos después de las 5 de la mañana en avenida Juan B. Justo y Carrasco. Tras el incidente, la Duster blanca terminó incrustada dentro de una concesionaria .

El motociclista, un joven de 23 años, fue trasladado al hospital Vélez Sarsfield. Según pudo saber TN, el joven ingresó al centro de salud con politraumatismos graves . Mientras que los dos ocupantes de la camioneta resultaron ilesos.

El hombre que manejaba la camioneta, un hombre de unos 30 años, viajaba acompañado de su mamá. Según relató, él venía por Carrasco y cruzó con el semáforo en verde , mientras que la moto que circulaba por Juan B. Justo lo hizo en rojo , impactando sobre el lado del conductor y haciéndolo perder el control.

Sobre el lateral izquierdo de la camioneta se observa un bollo a la altura de la rueda delantera , lo que coincide con su versión de los hechos. Sin embargo, el hecho deberá ser investigado y constatado con las pericias correspondientes, que determinarán cómo ocurrió el incidente.

El impacto de la Duster contra la concesionaria también tuvo sus consecuencias: destruyó el cristal del ingreso, provocó daños en algunas motocicletas y rompió parte del mobiliario del lugar .

En la esquina en la que ocurrió el brutal choque hay varias cámaras de seguridad , por lo que en las próximas horas las autoridades podrán constatar las circunstancias en las que se dio el impacto. Trabajaron en el lugar agentes de la Policía de la Ciudad y personal del SAME.

Fuente: TN