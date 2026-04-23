Una nueva encuesta midió cinco duelos políticos y sorprendieron dos mujeres

Una nueva encuesta nacional evaluó las imágenes de 16 dirigentes políticos del país. Hasta ahí, nada particular. Pero en lugar de presentar los resultados en un ranking unificado , los dividió por afinidad ideológica. Así, configuró cinco duelos, que terminaron con cinco ganadores, entre los que sorprendieron dos mujeres: María Eugenia Vidal y Myriam Bregman .

El estudio es de Rubikon Intel , una consultora que tiene entre sus caras visibles a un exfuncionario K, Fernando "Chino" Navarro, y al analista Roberto Wohlgemuth. En 2025, con uno de sus primeros trabajos, acertó el triunfo porteño de Manuel Adorni . Su último trabajo incluyó 1.239 casos a nivel país, entrevistados entre el 13 y el 15 de este mes, con un margen de error de +/- 2,78%.

El primer cuadro, con seis contendientes, corresponde al oficialismo de La Libertad Avanza . Y allí lidera el presidente Javier Milei , algo que no estaba en discusión hasta hace poco, pero que ahora, con la caída en su imagen, a veces entra en duda. Quien suele superarlo cuando no queda puntero es Patricia Bullrich , un dato que incomoda muchísimo en Casa Rosada.

En este caso, la jefa del bloque del senado queda segunda. Ordenados según su imagen positiva, Milei aparece primero con + 41,7% y ella debajo, con + 39,2%. El podio lo completa Luis Caputo, ministro de Economía, con + 28%.

El otro trío, claramente relegado, lo integran el jefe de Gabinete Manuel Adorni ( + 23,9% ), la secretaria Karina Milei ( + 22,6% ) y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger ( + 20% ).

En el principal espacio opositor, el Peronismo/Kirchnerismo , se incluye sólo a tres figuras. Y allí puntea el gobernador Axel Kicillof . Con un plus: si se mezclan los resultados de los 16 dirigentes evaluados, queda tercero en el podio general, debajo de Milei y Bullrich.

Kicillof tiene 36 puntos de imagen positiva , apenas por arriba de Cristina Kirchner ( 34,4% ) y claramente mejor que Sergio Massa ( + 27,6% ). El gobernador, además, es el único de los tres con un rechazo inferior al 60%.

Luego, Rubikon Intel presenta un duelo particular. Lo pone bajo el título de "Izquierda/Movimientos Sociales" y allí enfrenta a Myriam Bregman con Juan Grabois . Y la representante del PTS le gana al peronista piquetero.

Bregman , que viene sorprendiendo en algunos estudios por sus buenos números , queda con 36% de imagen positiva (una décima menos que Kicillof, cuarta en la tabla general), contra 26,7% de Grabois .

La otra que sorprende incluso más que Bregman es María Eugenia Vidal . La exgobernadora del PRO, que supo ser la dirigente (de cualquier sexo) con mejor imagen del país, había caído en desgracia en estos rankings desde que dejó el poder. Ahora tuvo su pequeña revancha.

Vidal es medida en una tabla contra los dos Macri: Mauricio y Jorge. Y les gana a ambos. Ella suma 33,2% de imagen a favor, contra + 29% del expresidente y + 25,7% del jefe de Gobierno porteño.

Por último, queda otro duelo que Rubikon Intel denomina "Centroderecha provincial" . Y allí mezcla a un exgobernador integrado a Provincias Unidas, un armado moderado de floja performance en las últimas legislativas ; con un diputado peronista que está volviendo a ese partido.

Se trata de exmandatario cordobés Juan Schiaretti y de Miguel Pichetto , que con una reunión con Cristina Kirchner este verano adelantó lo que serían sus planes para el año próximo. En imagen positiva, a nivel nacional, Schiaretti se impone + 26,7% a + 13,8% .

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín