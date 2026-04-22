Quién es Gianfranco Gaspar Núñez, el creador de “Argentina Casting” detenido por explotación sexual de mujeres

Gianfranco Gaspar Núñez tiene 30 años, nació en Rosario y está en el centro de una investigación federal que involucra a varias provincias del país. La Justicia lo acusa de haber sido el cerebro detrás de “Argentina Casting” , una plataforma digital que, bajo la fachada de supuestos trabajos audiovisuales, funcionaba como un esquema de explotación sexual.

Según la causa, Núñez captaba a mujeres jóvenes y menores de edad a través de Instagram y otras redes sociales. Les prometía dinero rápido, fama internacional y la posibilidad de trabajar en el mundo audiovisual.

Pero detrás de esas promesas se escondía un mecanismo perverso. Los videos íntimos que grababa con las víctimas terminaban circulando sin su consentimiento en plataformas abiertas , grupos cerrados y canales de Telegram.

La investigación, impulsada por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) y fiscales federales de Rosario, reconstruyó el modus operandi de Núñez.

Según el expediente, el acusado se presentaba como productor audiovisual y ofrecía pagos en efectivo para grabar videos de contenido sexual. A las víctimas les aseguraba que el material solo se vendería en el exterior y que nadie en Argentina podría verlo.

Sin embargo, la realidad era otra. Los videos eran editados y comercializados en plataformas digitales de alcance global, sin ningún tipo de restricción territorial.

Los investigadores secuestraron notebooks, cámaras, discos rígidos, contratos, tarjetas, criptomonedas y más de 150 videos durante los allanamientos en Rosario, Buenos Aires y Posadas.

Hasta ahora, hay ocho casos judicializados , pero la fiscalía cree que el número de víctimas podría ser mucho mayor y que el esquema funcionó en varias provincias, incluyendo Buenos Aires, Jujuy, Córdoba y Misiones.

Los fiscales remarcaron que Núñez no actuaba solo de manera ocasional , sino que construyó un dispositivo organizado y sostenido en el tiempo. En algunos casos, usaba identidades falsas como “Liam” o “Elion” y hacía firmar contratos a las víctimas sin que pudieran leerlos o conservar una copia.

Gianfranco pagaba a veces por transferencia, cerca de 200 dólares a cada víctima, aunque de vez en cuando también abonaba parte del monto en efectivo.

Según el expediente, entre el 1° de enero de 2023 y el 18 de mayo de 2024, Núñez hizo transferencias por 119 millones de pesos , mediante diez billeteras virtuales que figuran a su nombre.

Para los fiscales, el acusado ejerció una forma grave de cosificación, convirtiendo a las jóvenes en un producto monetizable para el consumo anónimo y masivo.

El juez Carlos Vera Barros dictó la prisión preventiva por 90 días, mientras avanza la investigación por presunta explotación sexual y se amplía la búsqueda de más víctimas.

Según pudo saber TN , Núñez fue expuesto en las redes sociales, sobre todo en X , donde publicaba frases aberrantes contra mujeres extranjeras. Los usuarios lo tildaron de “machista y racista”.

“Si te sentis feo o con baja autoestima en Argentina es 100% recomendable viajar a Paraguay. Hay paraguayas muy lindas y si te escuchan acento rioplatense entregan así no más ”, escribió en uno de sus posteos.

Aunque también se contradecía en sus dichos. “Pagar por sexo es lo más bajo que puede hacer un hombre”, publicó.

En otro posteo, contó: “ Me echaron porque me estaba comiendo a una piba en la sala de mantenimiento jajaja. No fue para tanto, desde ahí no pude trabajar más de docente”.

“Fiel creyente de la doctrina Berlusconi con respecto a la inmigración. Si es mujer y está buena, que entre ”, escribió en otro mensaje xenófobo.

Fuente: TN