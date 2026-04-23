Masters 1000 de Madrid 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este jueves continúa el Masters 1000 de Madrid en la Caja Mágica con partidos correspondientes a la primera ronda del torneo masculino y a la segunda del femenino. La actividad inicia a las 6 (hora argentina) y los juegos se transmiten en la Argentina desde las 10 a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el campeonato de varones, la actividad en el estadio Manolo Santana la abren el local Pablo Carreño Busta (WC) ante el húgaro Marton Fucsovis. En ese mismo escenario, desde no antes de las 12 juega Camilo Ugo Carabelli ante el francés Gael Monfil (WC). En el escenario Arantxa Sanchez se destancan los choques del local Jaume Munar vs. el kazajo Alexander Shevchenko desde no antes de las 7.30 y, a continuación, el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (Q) se mide con el búlgaro Grigor Dimitrov.

En el estadio 3, en tanto, se presenta el el griego Stefanos Tsitsipas ante el estadounidense Patrick Kypson (LL) desde no antes de 9. Acto seguido, el santiagueño Marco Trungellitti mide fuerzas con el anfitrión Daniel Merida (Q). En el Court 6, en tanto, se presentan tres argentinos en continuado desde no antes de las 7.30: Mariano Navone vs. el portugués Nuno Borges; Sebastián Báez vs. el lituano Vilius Gaubas (Q); y J uan Manuel Cerúndolo vs. el alemán Daniel Altmaier.

Los 32 mejores rankeados están preclasificados y esperan rival en la segunda etapa. Sobresalen Jannik Sinner (1°) y Alexander Zverev (2°), quien es el segundo máximo favorito al título ante la ausencia del español Carlos Alcaraz por lesión. De los argentinos, Francisco Cerúndolo (16°) y Tomás Etcheverry (25°) son los que comenzarán su participación como ‘adelantados’.

En el torneo femenino debutan las mejores tenistas del certamen porque se desarrolla la segunda ronda. En el estadio Manolo Santana se presentan desde no antes de las 8 (hora argentina) la polaca Iga Swiatek (4ª) vs. la ucraniana Daria Snigur (Q) y Aryna Sabalenka (1ª), la defensora del título y una de las máximas ganadoras de la historia con tres trofeos, vs. la norteamericana Peyton Stearns. Desde no antes de las 14 Mirra Andreeva (9ª) juega ante la húngara Panna Udvardy.

En el escenario Arantxa Sanchez la jornada arranca con la ucraniana Elina Svitolina (7ª) vs. la húngara Anna Bondar mientras que en el Court 3, en simultáno, la suiza Belinda Bencic (11ª) choca con la croata Petra Marčinko. En el Court 4, desde no antes de las 9, la italiana Jasmine Paolini (9ª) se mide con la germana Laura Siegemund.

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Fuente: La Nación