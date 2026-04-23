La trampa de la perfección: cómo reconocerla y aprender a soltar

Ese mensaje de WhatsApp que escribís y reescribís durante diez minutos por miedo a no ser exacto, el plan de fin de semana que suspendes porque las condiciones no son las “ideales” o esa sensación de que, si algo no sale tal y como lo planeaste, no cuenta .

A menudo hablamos del perfeccionismo como una virtud de hierro, algo asociado a la búsqueda de la excelencia. Sin embargo, en la intimidad de la rutina, puede convertirse en un saboteador silencioso , en una voz que nos susurra que el error es inaceptable, también en nuestra forma de vernos, de vincularnos con los demás y hasta en la manera en que disfrutamos nuestro tiempo libre.

El perfeccionismo puede colarse indistintamente en cómo trabajamos , cómo criamos, en nuestras metas de bienestar y en cada pequeña decisión diaria, dejándonos atrapados en un ciclo de insatisfacción donde lo “suficientemente bueno”, parece un fracaso.

“Es una disposición de personalidad en la que la persona se fija estándares elevados , pero lo que realmente lo define no es solo la exigencia, sino cómo se relaciona con esos estándares y con el error ”, dispara Lucía Crivelli, doctora en Psicología, jefa de Neuropsicología de adultos de Fleni e investigadora del CONICET, a modo de definición.

Pero este fenómeno que a simple vista podemos englobar bajo una sola mirada, tiene un lado A y un lado B. “Por un lado, el perfeccionismo adaptativo , que es aquel en el que la persona tiene estándares altos, pero también flexibilidad, disfruta del proceso, puede tolerar errores y siente satisfacción por los logros alcanzados, básicamente, donde la exigencia funciona como un motor, no como un castigo. Por el otro, perfeccionismo desadaptativo , también con estándares altos, pero acompañados de una autocrítica intensa , miedo al error y una sensación persistente de no estar a la altura. En suma, un mecanismo que en lugar de impulsar, paraliza y genera malestar”, explica.

La diferencia no radica en cuánto nos exigimos, sino más bien en cómo nos tratamos cuando no alcanzamos “el ideal” y frente a lo cual dejamos de lado algunas tareas “por miedo a no hacerlas bien, o aparecen pensamientos tales como ”si no es perfecto, no sirve", ansiedad desproporcionada ante errores pequeños y la tendencia a postergar constantemente”.

“Cuando una persona siente que algo tiene que salir perfecto, aumenta el miedo a equivocarse . Y eso muchas veces paraliza. Entonces aparece la procrastinación: se posterga la tarea no por falta de voluntad, sino para evitar el malestar emocional que genera”, describe.

Este escenario, que para muchos puede estar asociado a “querer hacer las cosas bien”, es, en ocasiones, un síntoma: “ Un intento de tramitar la angustia frente a la mirada del otro y los ideales sociales que nos atraviesan”, aclara Daniela Gasparini, Lic. en Psicología UBA (MN 50.200).

Y hasta nos anima a pensar el perfeccionismo también en clave de género . “A las mujeres se nos suele exigir la perfección en todos los ámbitos. Ser madre, y no cualquier madre, sino una buena madre; ser idealmente brillantes si nos desarrollamos profesionalmente; y cuando somos jóvenes, se nos exige el cuerpo hegemónico, la belleza ideal. En los varones, ese mandato suele desplazarse hacia la potencia, la fuerza y el éxito proveedor. En nuestra cultura el perfeccionismo es, muchas veces, el síntoma o la respuesta subjetiva y emocional a una sociedad que nos exige ser ideales , completos, perfectos, y no sujetos con o en falta”, asume.

Los niños y niñas no están al margen de este fenómeno que se manifiesta en ellos generalmente como “ una frustración intensa frente a errores pequeños , la necesidad de evitar nuevos desafíos o de ser constantemente aprobados”, indica Crivelli.

Generalmente, aparece “en entornos donde hay mucha exigencia acompañada de poca validación emocional, en contextos en los que el amor o la aprobación parecen depender del rendimiento, donde el error es castigado o ridiculizado, o donde predominan la crítica y la comparación”.

Pero así como hay entornos que favorecen su aparición, hay mecanismos para evitarlo . Gasparini aconseja, en este sentido, “validar el esfuerzo, el compromiso, el desarrollo de lo que hacen y no solo el resultado; no castigar si no se logran los objetivos, acompañarlos/as a transitar la frustración como algo que es parte de la experiencia y eso no invalida que puedan volver a intentarlo; humanizar la equivocación — es importante que los/las hijos/as vean a sus padres equivocarse y procesarlo o repararlo; y desactivar la mirada juzgadora o sancionatoria”.

El perfeccionismo tampoco queda fuera del ámbito laboral o profesional. Asociado generalmente a un falso ideal de excelencia y eficiencia, suele manifestarse por “la dificultad para delegar, la defensa excesiva ante la crítica, la reticencia a asumir nuevos desafíos por miedo a no hacerlos perfectamente, y una autocrítica intensa cuando los resultados no alcanzan la vara autoimpuesta”, señala Analía Tarasiewicz, Lic en Psicología y especialista en trabajo.

Casi siempre estas características son “ la proyección de experiencias vivenciales personales o laborales del pasado que no han sido resueltas y que se trasladan o desplazan inconscientemente de manera distorsionada en el escenario laboral presente”, indica.

Y aclara que, si bien “un colaborador perfeccionista puede elevar la calidad del trabajo del equipo y sostener estándares altos, si ese perfeccionismo no está gestionado, se convierte en un obstáculo serio y lejos de encontrar la eficiencia, obstaculiza el desarrollo y la innovación, asfixia la creatividad, la autonomía y la confianza empática, generando desequilibrios psicoemocionales que afectan la salud de los equipos.”

La incapacidad de delegar —nadie lo hará tan bien como yo—; la parálisis o inhibición —revisar mil veces lo que hacemos antes de avanzar—; el aislamiento —dejar de salir o disfrutar por terminar una tarea que nunca está lo suficientemente bien—; la aparición de síntomas físicos —dolor de espalda, bruxismo o insomnio vinculados al rendimiento— , todos ellos asociados a una preocupación excesiva y crónica y cada vez menos tolerancia a la frustración, son algunas de las señales que evidencian el perfeccionismo en su fase más rígida y que debemos tomar como una señal de alerta.

Ahora bien, ¿cómo desactivarlo? “En todos los casos, ya sea que hablemos del perfeccionismo en adultos o en niños, la clave no radica en dejar de exigirse, sino más bien en cambiar la relación con la exigencia ”, señala Crivelli.

Una estrategia clave es bajar el estándar inicial : empezar antes de que esté perfecto. Dividir las tareas en pasos pequeños también ayuda a reducir la ansiedad y facilita la acción.

También es fundamental trabajar la autocompasión. Tratarse con la misma comprensión con la que trataríamos a otra persona , o aprender a identificar qué emoción estamos evitando, miedo, inseguridad, frustración, y poder tolerarla sin escapar”, recomienda Crivelli.

Y, en algunos casos, “recurrir a herramientas terapéuticas como la terapia cognitivo-conductual (TCC) o la terapia de aceptación y compromiso (ACT), que han demostrado una gran eficacia a la hora de trabajar la autocrítica y la rigidez”.

En definitiva, “ el valor de una persona no depende de su desempeño o de sus resultados, sino de su actitud, del esfuerzo” que pone de manifiesto en todo aquello que realiza".

Fuente: TN