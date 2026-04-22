La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Julio De Vido y su esposa por enriquecimiento ilícito

La Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento por presunto enriquecimiento ilícito de Julio Miguel De Vido , ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2015, y de su esposa Alessandra Minnicelli. La decisión de la cámara dejó el caso a un paso del juicio oral.

El juez federal Sebastián Casanello resolvió el procesamiento en base a una investigación del fiscal Carlos Stornelli. La decisión fue confirmada por los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, todos integrantes de la sala uno de la Cámara Federal porteña.

De Vido está procesado como presunto autor y Minnicelli, como supuesta partícipe necesaria. “Habría realizado operaciones que incrementaron el patrimonio del ex funcionario, utilizando fondos que no tendrían origen en ingresos legítimos”, indicó la Cámara Federal porteña sobre su esposa.

Para Cámara Federal porteña quedó demostrado “que Julio Miguel De Vido aumentó de manera apreciable e injustificada su patrimonio”, mientras se desempeñó en la función pública “y durante los dos años siguientes, para lo cual contó con la colaboración de su esposa y de terceras personas”.

La investigación del fiscal federal, Carlos Ernesto Stornelli puso el eje en el enriquecimiento patrimonial registrado por el matrimonio durante los años en que De Vido fue funcionario público. El período abarca las presidencias de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elizabet Fernández de Kirchner, más precisamente desde mayo de 2003 a octubre de 2017. De acuerdo con el análisis, el monto asciende a US$ 690.000.

La pesquisa pasó por tres jueces y se cumplimentó con diversos elementos de otras causas, entre ellas, los hechos que se debaten en el Tribunal Oral Federal N°7 -causa conocida como “Cuadernos de la corrupción”- y la condena por lavado de dinero contra Nélida Caballero, excocinera de la casa de De Vido y Minnicelli.

Actualmente, De Vido cumple condena en el penal de Ezeiza por la tragedia del tren de Once. La semana pasada, nuevamente, se le rechazó el pedido de prisión domiciliaria, basada en su estado de salud.

Fuente: Clarín