Hasta cuándo se esperan lluvias en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

Después de un comienzo de semana marcado por el mal tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico y anticipó cómo seguirá el clima en los próximos días.

De acuerdo con el informe oficial, la inestabilidad continuará hasta el miércoles por la madrugada (entre 10 y 40%) y mejorará por la mañana, aunque habrá un 10% de probabilidades de precipitaciones durante todo el día. A su vez, se prevé una mínima de 17 y una máxima de 20 grados, con ráfagas de hasta 59 km/h del sudoeste en la madrugada y de hasta 50 km/h del sur en la mañana.

Fuente: TN