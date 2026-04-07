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Hasta cuándo se esperan lluvias en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

Redacción CNM abril 07, 2026

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Después de un comienzo de semana marcado por el mal tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico y anticipó cómo seguirá el clima en los próximos días.

De acuerdo con el informe oficial, la inestabilidad continuará hasta el miércoles por la madrugada (entre 10 y 40%) y mejorará por la mañana, aunque habrá un 10% de probabilidades de precipitaciones durante todo el día. A su vez, se prevé una mínima de 17 y una máxima de 20 grados, con ráfagas de hasta 59 km/h del sudoeste en la madrugada y de hasta 50 km/h del sur en la mañana.

Fuente: TN


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