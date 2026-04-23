Francos criticó los comentarios de Adorni en redes por su situación judicial: “No me gusta que se tome livianamente el tema”

Guillermo Francos se metió este miércoles en los escándalos que envuelven a Manuel Adorni , quien lo reemplazó en el cargo, y dijo que el actual jefe de Gabinete, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, debe "guardar un estilo que no pinte irónico o soberbio" en las redes sociales a la hora de comunicar.

"Me cuesta mucho opinar sobre este tema, hay cosas que a uno pueden gustarle o no, el Presidente decidió apoyarlo y lo que no me gusta es que se tome livianamente el tema o que se haga bromas en las redes", dijo Francos por TN .

Y continuó: "Un jefe de Gabinete tiene que guardar un estilo que no pinte a irónico o soberbio . Veo todos esos chats mal, la gente lo toma mal. No me gustaron esos mensajes, quizás es una estrategia, pero no me gustaron”, sentenció.

Francos se refirió a la forma de comunicar que tuvo Adorni días atrás, al publicar en redes mensajes irónicos sobre la oposición o respuestas jocosas a las acusaciones que pesan sobre él respecto a su patrimonio, los gastos en viajes y los negocios inmobiliarios, hoy investigados por la Justicia.

Cuando llegó el turno de hablar sobre la actualidad del país, Francos admitió que "hay sectores que están más afectados con esta economía que cambió muchas cosas para bien" y apuntó que sigue teniendo relación con Milei. "Nos seguimos mensajeando", admitió en la entrevista.

"Creo honestamente en Argentina , me acuerdo que cuando llegamos al Gobierno el país estaba destrozado. El Gobierno Nacional fue el único que bajó impuestos, con la baja de retenciones y la disminución en el impuesto a las Ganancias", señaló.

Otro tema importante fue cuando tuvo que referirse a la vicepresidenta Victoria Villarruel y su relación rota con el Presidente, después de que se haya bajado a último momento de la misa principal en homenaje al papa Francisco en la Basílica de Luján y evitado compartir la ceremonia con los funcionarios oficialistas.

"Yo tenía un afecto muy particular con Bergoglio, decidí ir a la Basílica de Flores y participé de la misa con el arzobispo de Buenos Aires. Que no haya ido, son gestos que me tienen sin cuidado. Hace tiempo que tiene una relación difícil con el Presidente y que el Presidente tiene sus dudas sobre la vice", expresó.

El exjefe de Gabinete fue consultado sobre la interna que se recrudece en el Ejecutivo entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, y advirtió que esta pelea "afecta" al Gobierno y al Presidente.

"Yo creo que esto afecta al propio Presidente. Muchas veces se encuentra entre dos sectores fuertes y tiene que laudar. Hay que ser más racionales y no dejarse llevar por las pasiones", afirmó.

Francos admitió que este clima con una interna feroz favoreció a su salida del Gobierno. "Hay cosas que perjudican , que genera un clima de duda", dijo.

Fuente: Clarín